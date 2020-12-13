穿越百年時空隧道 尋找記憶中的北投公園
北投公園興建於1913年，不僅是北市百年老公園，也是全台第一座溫泉公園，原先是為迎接日皇太子裕仁而闢建，現為北投區觀光著名景點；而新北投車站也是北市僅存的百年車站，日治時期為發展新北投當地溫泉觀光產業而興建，卻因北淡線停駛走入歷史，歷經幾番波折，最終火車站體於七星公園內重組。
北投公園總面積約達3.98公頃，除有濃厚硫磺味的北投溪貫穿全公園，還有大眾熟知的台北市立圖書館、北投溫泉博物館（前身為北投公共浴場）、北投公園露天溫泉浴池、一代草聖于右任先生提名的「梅庭」歷史建物（現為梅庭遊客中心），以及1998年正式定名的「北投石造拱橋」紀念性建築。
北投公園有三座噴水池，入口處圓形噴水池，每日整點時間噴水；公園中央的雁鴨噴水池，在日治時期，進行北投自來水道工程時興建，後來噴水口一度消失，直到2013年北市府復刻重置，才重現北投人回憶場景；第三座為日式噴泉水池，位於圖書館前，是許多電影取景首選之處，電影「向左走 向右走」就曾在此處取景。
北投公園露天溫泉浴池，是市府為讓遊客誠心感受當年公共浴場泡湯的感受而興建，因在千禧年開放，故稱「千禧湯」，共有6座大眾池，水溫依地是由高至低。青磺泉俗稱美人湯，水色呈黃白色，據說可改善肌肉痠痛及慢性皮膚病，全世界只有北投和日本玉川有此泉水。
另外，新北投車站為日治時期為發展當地溫泉觀光產業，興建新北投支線，1019年設置「新北投乘降場」後改稱為「新北投驛」。1988年因北淡線停駛走入歷史，並將站體拆遷至彰化台灣民俗村，歷經波折才從彰化搬回北投，現坐落於七星公園內，並在2017年重組開放參觀。
北市公園處表示，北投公園為北市百年公園，見證許多歷史老故事，除了北投一號公園，旁邊還有一座北投二號公園，名為北投兒童公園，興建於於1916年，內有一座擁有百年的磨石子溜滑梯，是北投人兒時回憶，市府於今年重新整修，現為大小朋友喜愛遊樂的景點。民眾也可趁著假日，安排到北投來場時光旅行。
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