快訊

店長為4歲女兒遭呼巴掌理論 酒漢砸店嗆：這樣有爽嗎

不要在醫生生日動手術！美日團隊研究：死亡率高兩成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市111處露營場僅合法17處 市府訪查輔導盼加速合法化

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府組成露營輔導小組，今年至11月底止，已完成21處未合法露營場輔導訪查。圖／中市府觀旅局提供
台中市府組成露營輔導小組，今年至11月底止，已完成21處未合法露營場輔導訪查。圖／中市府觀旅局提供

露營活動已成為國人休閒的新風潮，近年露營場地林立，卻無明確法規可管，讓業者無所適從。為提供民眾從事露營活動安全場地，中市府組成露營輔導小組，自今年10月啟動輔導作業，加速對台中市未合法露營場輔導，以實地訪查方式，積極進行輔導合法化，瞭解業者未能合法的原因與難處，並提供露營場申請的建議方案及法規諮詢，期望加速合法化，保障消費者安全與權益。

中市府觀旅局長林筱淇表示，為提供民眾安全露營活動場地，市府觀旅局、農業局、都市發展局、原民會、水利局、地政局及區公所等相關局處組成輔導小組，實地輔導訪查，今年至11月底止，已完成21處未合法露營場輔導訪查，市府會持續輔導露營設置，待中央研議修訂放寬農牧用地或林業用地，容許設置露營設施法令通過後，將可解決大多數位於農業地及林業用地未合法露營場的土地使用管制問題。

觀旅局指出，台中市目前共有111處露營場，合法有17處，未合法有94處，其中未合法有85處位於農牧用地，3處位於林業用地，約佔未合法總數的93.6%，市府相關單位正積極輔導業者合法經營，目前台中市17處合法露營場(含公有露營場地)的相關資訊，已放置於台中市政府觀光旅遊局網站(https://www.tourism.taichung.gov.tw/1205076/post)提供民眾查詢參考。

觀旅局提醒，露營活動要有充分的行前規劃與準備，並選擇合法的露營場地，避免進入危險地區或溪谷、水域，提高警覺注意安全。在無人經營的場域露營尤應注意有無禁止或限制的公告或警示，且不帶走也不留下任何東西，才能「開心遊，平安歸」。

中市府組成露營輔導小組，以實地訪查方式，進行輔導合法化。圖／中市府觀旅局提供
中市府組成露營輔導小組，以實地訪查方式，進行輔導合法化。圖／中市府觀旅局提供

露營 台中市 林筱淇

延伸閱讀

台中大坑9號步道耗資730萬新建觀景平台 鳥瞰台中美景

逾5000人響應大安濱海樂園淨灘 清出百噸垃圾

台中太平蝙蝠洞延伸步道完工 兩座古樸風情跨越橋

台中大坑3號步道豪雨襲損壞 整修後新建吊橋成打卡景點

相關新聞

中市111處露營場僅合法17處 市府訪查輔導盼加速合法化

露營活動已成為國人休閒的新風潮，近年露營場地林立，卻無明確法規可管，讓業者無所適從。為提供民眾從事露營活動安全場地，中市...

安得烈學藝競賽吸2千多人報名 馬英九到場觀展

安得烈慈善協會昨在國父紀念館2樓文華軒舉辦安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕儀式。繪畫和作文參...

下屆新北議員 年輕人磨刀霍霍

新北市議會第3屆議員共有66個席次，其中有12人為初次參選就選上，且普遍為年輕人，2022年地方選舉勢必吸引更多年輕人投...

秀朗橋北側開發案 15日公聽會

新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發案，15日在中和地政事務所召開第2次事業計畫公聽會，新北地政局表示，總開發面積為4.26...

三峽清水祖師廟 正月初六賽豬公

新北三峽清水祖師廟是當地信仰中心，供奉源自福建省泉州府安溪鎮清水巖的清水祖師，每年農曆正月初六為清水祖師爺的生日，當天都...

新莊成獨立選區？ 明年9月公布

2022年地方選舉即將到來，新北第2選區的新莊預計脫離五股、泰山、林口成為單一選區，對該區域造成不小衝擊，各議員雖然有各...

宗教巡禮／最大咖土地公 管轄總統府

北市二二八紀念公園內「急公好義坊」旁、近懷寧街處，有一座主祀福德正神的福德宮，位於博愛特區內，加上距總統府僅短短200公...

YouBike權利金 議員：另訂固定制

台北市交通局去年開始執行公共自行車YouBike新的營運契約，仍由微笑單車公司經營、契約3年。但因權利金採超額盈餘制，營...

社子島2派對立 罷免里長未過

北市社子島開發爭議大，造成自救會與促進會兩派對立，士林區福安里長謝文加因被指對社子島開發沒想法、無心建設，遭提案人陳正勇...

國聚登山日今天熱鬧登場！住戶健身兼採買做公益

2020國聚登山日今天下午在台中市大坑風景區熱鬧登場，700多名住戶漫步在大坑9號步道，現場邀請多家公益單位、知名電動機...

北市首例里長罷免案未過 1666票不同意、515票同意

台北市社子島、士林區福安里長謝文加罷免案今天投票，謝文加因被指對社子島開發沒想法、無心建設，遭提案人陳正勇提出罷免，結果...

中和秀朗橋北側開發案 12日召開公聽會

新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發案，預計12月15日在中和地政事務所6樓會議室召開第2次事業計畫公聽會，新北地政局表示，...

熱門新聞

影／全國最年輕總幹事 百年農會億元蓋大樓附住宿飯店

朝天宮來了最特別的進香團 哈士奇進香逛大街超吸睛

終於大太陽！ 宜蘭人驚訝「好不真實」以為眼睛業障

空軍志航基地「虎團」今表演 朱冠甍妻抱吉他淚思丈夫

紓解雪隧塞車 工程會主委吳澤成喊話：尋找另一條快速路廊

北市首例里長罷免案未過 1666票不同意、515票同意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。