台北市信義區30歲 費鴻泰團隊跑遍41里拍影片

台北市信義區30歲了，今年信義區公所舉辦「信義30G0！G0！G0！」系列活動慶祝30周年，選區立委費鴻泰服務處也響應，特別成立影音團隊，到每個里幫里民、學校、社團拍攝影片，昨日天上午發布成果。

「創意聖誕花環DIY親子活動」暨「信義30 GO GO GO!影片發布」昨天在黎忠區民活動中心舉行，費鴻泰邀請信義區內的社區小學生及家長、社區志工媽媽，共同DIY製作「創意聖誕花環」來慶祝即將到來的聖誕佳節。

為感謝參加「信義30Go!Go!Go!」影片的單位，信義區游竹萍區長頒發感謝狀給主辦單位及9所小學。

費鴻泰說，信義區30歲，信義區是台北市各區最年輕的一區，有四四南村、有101大樓、有商圈、有象山、還有滿滿的人情味。

費鴻泰指出，服務團隊想在信義區各里、學校、社團拍攝一支可以讓大家屢屢回味都會露出滿滿的笑容的紀念影片。影片製作團隊，這三3個月來跑遍信義區41個里，鼓勵各里鄰長及志工或是班隊，來配合拍攝影片。