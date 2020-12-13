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台北市信義區30歲 費鴻泰團隊跑遍41里拍影片

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
信義區公所舉辦「信義30G0！G0！G0！」系列活動慶祝30周年，選區立委費鴻泰服務處成立影音團隊，到每個里幫里民、學校、社團拍攝影片紀錄。圖/費鴻泰服務處提供
信義區公所舉辦「信義30G0！G0！G0！」系列活動慶祝30周年，選區立委費鴻泰服務處成立影音團隊，到每個里幫里民、學校、社團拍攝影片紀錄。圖/費鴻泰服務處提供

台北市信義區30歲了，今年信義區公所舉辦「信義30G0！G0！G0！」系列活動慶祝30周年，選區立委費鴻泰服務處也響應，特別成立影音團隊，到每個里幫里民、學校、社團拍攝影片，昨日天上午發布成果。

「創意聖誕花環DIY親子活動」暨「信義30 GO GO GO!影片發布」昨天在黎忠區民活動中心舉行，費鴻泰邀請信義區內的社區小學生及家長、社區志工媽媽，共同DIY製作「創意聖誕花環」來慶祝即將到來的聖誕佳節。

為感謝參加「信義30Go!Go!Go!」影片的單位，信義區游竹萍區長頒發感謝狀給主辦單位及9所小學。

費鴻泰說，信義區30歲，信義區是台北市各區最年輕的一區，有四四南村、有101大樓、有商圈、有象山、還有滿滿的人情味。

費鴻泰指出，服務團隊想在信義區各里、學校、社團拍攝一支可以讓大家屢屢回味都會露出滿滿的笑容的紀念影片。影片製作團隊，這三3個月來跑遍信義區41個里，鼓勵各里鄰長及志工或是班隊，來配合拍攝影片。

另外，在課餘及社團活動時間，申請進到學校裡面，拍攝同學在體育及社團方面的練習影片，看到同學在社團及各項運動練習的堅持及專業領域上面努力讓學校跟自己得到榮譽，也致上最高的敬意。

信義區公所舉辦「信義30G0！G0！G0！」系列活動慶祝30周年，選區立委費鴻泰服務處成立影音團隊，到每個里幫里民、學校、社團拍攝影片紀錄。圖/費鴻泰服務處提供
信義區公所舉辦「信義30G0！G0！G0！」系列活動慶祝30周年，選區立委費鴻泰服務處成立影音團隊，到每個里幫里民、學校、社團拍攝影片紀錄。圖/費鴻泰服務處提供
信義區公所舉辦「信義30G0！G0！G0！」系列活動慶祝30周年，選區立委費鴻泰服務處成立影音團隊，到每個里幫里民、學校、社團拍攝影片紀錄。圖/費鴻泰服務處提供
信義區公所舉辦「信義30G0！G0！G0！」系列活動慶祝30周年，選區立委費鴻泰服務處成立影音團隊，到每個里幫里民、學校、社團拍攝影片紀錄。圖/費鴻泰服務處提供
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信義區公所舉辦「信義30G0！G0！G0！」系列活動慶祝30周年，選區立委費鴻泰服務處成立影音團隊，到每個里幫里民、學校、社團拍攝影片紀錄。圖/費鴻泰服務處提供

費鴻泰

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