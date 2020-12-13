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安得烈學藝競賽吸2千多人報名 馬英九到場觀展

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
安得烈慈善協會昨在國父紀念館舉辦安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕儀式，前總統馬英九也特別到場觀展。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會昨在國父紀念館舉辦安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕儀式，前總統馬英九也特別到場觀展。圖／安得烈慈善協會提供

安得烈慈善協會昨在國父紀念館2樓文華軒舉辦安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕儀式。繪畫和作文參賽作品共2445件，總計選出特優、優選及佳作共123名。前總統馬英九、前國安會秘書長高華柱也特別到場觀展，祝賀每位得獎同學

馬英九致詞時表示，很仔細的欣賞每一幅畫作、閱讀每一篇文章，無論是在繪畫或是寫作，皆展露豐沛的生命能量，充分表現內心世界和想像力，每一幅作品的素質更讓人讚賞不已，也看到許多值得栽培的學生，期望同學們持之以恆，未來一定可以大放異彩。

協會表示，今年比賽的投稿作品質與量創新高，雖許多孩子身處偏鄉或資源有限的環境，但藉由創作，把生活經歷化作養分，用畫作與寫作分享生命的故事，看見他們心靈世界的單純和美善。

本次7至9年級繪畫組獲得特優的陳姓學生，他從小在單親家庭長大，母親平時因為要照顧臥病在床的哥哥而無法工作，一家人的生活相當辛苦，而繪畫成為他生活的樂趣和抒發的管道，他表示，透過獎項的肯定，鼓勵自己持續創作，期盼未來能在藝術界闖出一番成就，有餘力可以回饋社會！

10至12年級繪畫組特優的得獎者鍾姓學生，因她的父親長期生病臥床係，體弱的母親辛苦地支撐家計，生活雖然過得辛苦，但點滴都成了她創作的養分。今年是她第二次獲獎，跟家人都非常的開心。她也感謝安得烈長期幫助她們家，不管是食物箱還是獎助學金的資助，讓她們姊妹可以安心求學。

國父紀念館館長王蘭生表示，這樣有意義的展覽能在國父紀念館展出，看到得獎學生的創作很驚豔，富含真摯的情感；安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，學藝競賽希望鼓勵協會及合作單位關懷的孩子們發揮文字與繪畫才華，打造可以發揮長才的舞台，並發掘身上的無限潛力。期待未來能發掘更多優秀和有潛力的學生，栽培未來的創作新秀。

安得烈慈善協會昨在國父紀念館舉辦安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕儀式。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會昨在國父紀念館舉辦安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕儀式。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會昨在國父紀念館舉辦安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕儀式。圖／安得烈慈善協會提供
安得烈慈善協會昨在國父紀念館舉辦安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕儀式。圖／安得烈慈善協會提供

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