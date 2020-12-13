安得烈學藝競賽吸2千多人報名 馬英九到場觀展

安得烈慈善協會昨在國父紀念館2樓文華軒舉辦安得烈第五屆學藝競賽頒獎典禮暨「孩子的藝想世界」公益畫展開幕儀式。繪畫和作文參賽作品共2445件，總計選出特優、優選及佳作共123名。前總統馬英九、前國安會秘書長高華柱也特別到場觀展，祝賀每位得獎同學

馬英九致詞時表示，很仔細的欣賞每一幅畫作、閱讀每一篇文章，無論是在繪畫或是寫作，皆展露豐沛的生命能量，充分表現內心世界和想像力，每一幅作品的素質更讓人讚賞不已，也看到許多值得栽培的學生，期望同學們持之以恆，未來一定可以大放異彩。

協會表示，今年比賽的投稿作品質與量創新高，雖許多孩子身處偏鄉或資源有限的環境，但藉由創作，把生活經歷化作養分，用畫作與寫作分享生命的故事，看見他們心靈世界的單純和美善。

本次7至9年級繪畫組獲得特優的陳姓學生，他從小在單親家庭長大，母親平時因為要照顧臥病在床的哥哥而無法工作，一家人的生活相當辛苦，而繪畫成為他生活的樂趣和抒發的管道，他表示，透過獎項的肯定，鼓勵自己持續創作，期盼未來能在藝術界闖出一番成就，有餘力可以回饋社會！

10至12年級繪畫組特優的得獎者鍾姓學生，因她的父親長期生病臥床係，體弱的母親辛苦地支撐家計，生活雖然過得辛苦，但點滴都成了她創作的養分。今年是她第二次獲獎，跟家人都非常的開心。她也感謝安得烈長期幫助她們家，不管是食物箱還是獎助學金的資助，讓她們姊妹可以安心求學。