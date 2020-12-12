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國際崇她社新北社 捐15萬助偏區協會

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
三芝新生活促進會創辦人羅素如（左2）頒贈感謝狀給國際崇她新北社長黃碧玉（右2）。圖／新北社會局提供
三芝新生活促進會創辦人羅素如（左2）頒贈感謝狀給國際崇她新北社長黃碧玉（右2）。圖／新北社會局提供

國際崇她社新北社為響應新北市好日子愛心大平台，今前往北海岸三芝新生活社會福利發展促進會捐贈15萬元，幫助單親、身障、新住民及獨居長輩，另也捐助金山高中8名新住民學生各5000元獎助學金。

國際崇她新北社成立於1972年，該組織提升婦女社經、教育、健康等地位，另提倡社會公益、照顧弱勢，現階段將配合新北市府對新住民第二代培力計畫，全力協助新住民子女發展特色專長。

新北社會局副局長許秀能媒合國際崇她新北社前往三芝新生活促進會參訪，促進會創辦人羅素如說，促進會長期蹲點在北海岸服務弱勢民眾，開辦小衛星快樂學習堂，服務100多個孩子，尤其是新住民第二代，希望加強學習能力，將來更有競爭力。

金山高中校長賴來展今也帶著8名新住民同學到場受贈，賴來展表示，該校學生有三分之一是屬於新住民，包含東南亞及大陸等，感謝國際崇她新北社的鼓勵。

國際崇她社新北社長黃碧玉說，近期也捐助30萬的影像教學及設備經費給雙溪高中，支持學校辦理為期2年的新住民二代影像教育培力計畫，鼓勵透過不同的視野看見與發現生活環境的特色與風貌。

新住民 金山

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