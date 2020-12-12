共機擾亂台灣 新北議員：請政府摧毀對岸核電廠

兩岸關係緊張，共機頻犯繞台，新北市民進黨市議員陳永福在臉書上指出，中華人民共和國常常軍機擾亂台灣、為了台灣人民免於生活在恐懼當中、建請中華民國台灣政府擬定對中華人民共和國沿岸毀核計劃、保障台灣人生存權益。

陳永福在臉書發文後，引來廣大網友回應，有網友說，根據季風風向，輻射塵是飄向台灣，這是在匡扶台灣還是在誆台灣。還有網友說，日內瓦公約明令禁止攻擊核電廠，且台灣也有核電廠。

陳永福受訪指出，如果被人家欺負久了，不會想辦法反制嗎，社會上也常看到黑幫老大被小嘍嘍幹掉，被欺負怎麼辦，這樣就好了；中國一天到晚欺負台灣，不能仗著國力強就欺負別人，台灣跟中國又沒什麼關係。