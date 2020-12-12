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國聚登山日今天熱鬧登場！住戶健身兼採買做公益

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
2020國聚登山日今天下午在台中市大坑風景區熱鬧登場，現場還有公益單位擺攤，吸引住戶健身兼採買做公益。記者趙容萱／攝影
2020國聚登山日今天下午在台中市大坑風景區熱鬧登場，現場還有公益單位擺攤，吸引住戶健身兼採買做公益。記者趙容萱／攝影

2020國聚登山日今天下午在台中市大坑風景區熱鬧登場，700多名住戶漫步在大坑9號步道，現場邀請多家公益單位、知名電動機車廠商共襄盛舉；讓住戶登山健身，同時採買小農產品、愛心商品等做公益。

策畫單位國聚生活家表示，邀約合作的公益單位擺攤義賣，有蓮心自強協會的愛心媽媽們、十方啟能中心、安得烈食物銀行，今年首度參加國聚建設活動的家扶基金會帶著愛心商品到現場義賣，邀請民眾打卡響應送好禮。

國聚建設也貼心準備愛心油飯、餐盒、在地小農保證甜水果，讓住戶樂活登山的同時，體力不斷電；搖擺舞王的呼啦圈遊戲、手舞足蹈計步器競賽，讓大人和小孩玩到大粒汗小粒汗，開心得不亦樂乎，壓軸為抽知名電動機車一輛。

國聚建設說，為社區、住戶拓展美好的生活體驗，是國聚堅持的信念與承諾，今年底隨著「國聚之悅」完工交屋，住戶加入國聚生活家行列。

2020國聚登山日今天下午在台中市大坑風景區熱鬧登場，現場還有公益單位擺攤，吸引住戶健身兼採買做公益。記者趙容萱／攝影
2020國聚登山日今天下午在台中市大坑風景區熱鬧登場，現場還有公益單位擺攤，吸引住戶健身兼採買做公益。記者趙容萱／攝影
2020國聚登山日今天下午在台中市大坑風景區熱鬧登場，現場還有公益單位擺攤，吸引住戶健身兼採買做公益。記者趙容萱／攝影
2020國聚登山日今天下午在台中市大坑風景區熱鬧登場，現場還有公益單位擺攤，吸引住戶健身兼採買做公益。記者趙容萱／攝影

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