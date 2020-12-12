北市首例里長罷免案未過 1666票不同意、515票同意

台北市社子島、士林區福安里長謝文加罷免案今天投票，謝文加因被指對社子島開發沒想法、無心建設，遭提案人陳正勇提出罷免，結果同意票515票、1666票不同意，10票無效，台北市首例里長罷免案，罷免失敗。

北市選委會表示，福安里長罷免案，設籍福安里4個月以上的有效投票人數4284人，若要通過罷免門檻，除須超過四分之一同意票，也就是同意票數須達1071人，同意票也要多於不同意票。

今天投票前，社子島內兩派氣氛激烈對立，訴求罷免的支持者貼出「社子島要好、謝文加要倒」黃底紅字布條；不同意罷免的居民則高掛「踴躍出來投票、支持阿加里長」。因雙方都鼓勵支持者出來投票，上午有不少人一早就到福安國中內的3處投票所投票，下午投票截止前，雙方各有支持者在校園內等候開票結果，顯示很多在地民眾關心社子島開發議題，據統計，這次投票率逾五成。

北市首例里長罷免案，福安里長謝文加因被指對社子島開發沒想法、無心建設、製造居民對立等13點理由，遭提案罷免。提案人陳正勇在罷免理由書中指出，社子島開發案，謝文加完全沒有想法，多年來只會講「訴求社子島特別拆遷補償條例」，實際空洞無內容，無法解決社子島有屋無地的歷史共業。

對於罷免失敗，提案人陳正勇表示只好坦然接受，接下來，里民自己要面對自己的選擇，但這次投票結果，贊成票比當初連署的還少，覺得奇怪，但輸了就輸了，揣測沒有用。

里長謝文加表示，社子島開發案，會跟市府爭取到底，因為市府沒考慮社子島上辛苦的人，不能只聽利益團體的話 。他認為市府的開發案有瑕疵，沒照顧居民，戶戶安置都沒做到，只要有一戶沒安置好、沒照顧到，他就反對到底。

議員陳重文表示，希望市府能傾聽民眾的聲音，不只是社子島，北投的奇岩也有開發案，希望市府站在市民立場， 讓民眾權益能均衡、平等被對待。

不過，議員林世宗表示，這未必跟市府開發案有直接相聯繫，據他了解，發動里長罷免，社子島開發不是最主要原因，投票結果顯示，更多的人肯定里長對里內的貢獻。

議員張斯綱指出，他接觸到社子島的人，對開發沒有統一的看法，各里之間都有不同的小歧見，他也保守看待，謝里長是資深里長，投票不只是對社子島開發案的態度，平常的服務與人際關係才是重點。他評估，柯市府的社子島開發案可能有得磨了，恐會拖到下任市長，因為他與居民接觸，覺得大家沒有共識。