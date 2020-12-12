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中和秀朗橋北側開發案 12日召開公聽會

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發案，預計12月15日在中和地政事務所6樓會議室召開第2次事業計畫公聽會。圖／新北地政局提供
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發案，預計12月15日在中和地政事務所6樓會議室召開第2次事業計畫公聽會。圖／新北地政局提供

新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發案，預計12月15日在中和地政事務所6樓會議室召開第2次事業計畫公聽會，新北地政局表示，總開發面積為4.26公頃，目前積極推動本區開發，最快預計2022年初動工、2023年底完工。

秀朗橋北側開發案範圍東至新北環河快速道路、西至成功路97巷及環河東路四段、南至秀朗橋頭、北臨環河東路四段及新北環河快速道路口，現況多為停車場、農用或荒廢土地。

地政局指出，秀朗橋北側開發案所屬都市計畫前於2005年發布，但開發範圍受河川安全管制限制未能續辦區段徵收作業，今年5月水利署公告將該區排除管制區，城鄉局就交通動線及土地使用管制啟動細部計畫檢討變更。

城鄉局表示，本次都市計畫變更針對區內交通改善，增設計畫區東側10公尺計畫道路，提供消防用地出勤動線順暢及提高居民出入安全，並調整部分道路截角，另也配合區段增收，修訂事業及財務計畫，並調整原則修訂土管要點。

開發範圍內住宅區約2.08公頃共2個街廓，公共設施用地約2.11公頃，包含3座公園兼兒童遊樂場、一處廣場兼停車場用地、一塊消防用地及綠地、道路，其他還有一處0.06公頃的土地公廟及一座抽水站，將保留於原地。

地政局指出，都市計畫12月3日發布實施，目前邀集區內土地所有權人召開事業計畫公聽會，以使地方瞭解本區開發目的、期程及願景。

都市計畫 停車場

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