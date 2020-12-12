聽新聞
test
0:00 / 0:00
中和秀朗橋北側開發案 12日召開公聽會
新北市中和秀朗橋北側區段徵收開發案，預計12月15日在中和地政事務所6樓會議室召開第2次事業計畫公聽會，新北地政局表示，總開發面積為4.26公頃，目前積極推動本區開發，最快預計2022年初動工、2023年底完工。
秀朗橋北側開發案範圍東至新北環河快速道路、西至成功路97巷及環河東路四段、南至秀朗橋頭、北臨環河東路四段及新北環河快速道路口，現況多為停車場、農用或荒廢土地。
地政局指出，秀朗橋北側開發案所屬都市計畫前於2005年發布，但開發範圍受河川安全管制限制未能續辦區段徵收作業，今年5月水利署公告將該區排除管制區，城鄉局就交通動線及土地使用管制啟動細部計畫檢討變更。
城鄉局表示，本次都市計畫變更針對區內交通改善，增設計畫區東側10公尺計畫道路，提供消防用地出勤動線順暢及提高居民出入安全，並調整部分道路截角，另也配合區段增收，修訂事業及財務計畫，並調整原則修訂土管要點。
開發範圍內住宅區約2.08公頃共2個街廓，公共設施用地約2.11公頃，包含3座公園兼兒童遊樂場、一處廣場兼停車場用地、一塊消防用地及綠地、道路，其他還有一處0.06公頃的土地公廟及一座抽水站，將保留於原地。
地政局指出，都市計畫12月3日發布實施，目前邀集區內土地所有權人召開事業計畫公聽會，以使地方瞭解本區開發目的、期程及願景。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言