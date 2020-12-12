中和秀朗橋北側開發案 12日召開公聽會

台北市明倫社宅租金高惹議，不過各地社宅租金都以市價為計算基準，隨著房價攀升，恐會重演類似明倫社宅的爭議，甚至發生弱勢者住不起的荒謬處境。學者建議，國外社宅多以承租者的收入，計算可負擔租金的額度，以不超過收入三成為限，落實居住正義。

2020-12-12 05:45