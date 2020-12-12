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台灣「飛天車」不是夢？明年3月原型機展示亮相

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
英國新創公司Bellwether共同創辦人林愷澤今天在台南設計周活動展出城市飛行載具1比7的模型，原型機預計明年3月運到台灣展示。記者鄭維真／攝影
英國新創公司Bellwether共同創辦人林愷澤今天在台南設計周活動展出城市飛行載具1比7的模型，原型機預計明年3月運到台灣展示。記者鄭維真／攝影

未來在台灣城市上空搭「飛天車」不是夢？英國新創公司Bellwether共同創辦人林愷澤今天在台南設計周活動展出城市飛行載具1比7的模型，他表示，目前正在杜拜測試2.5公尺的原型機，預計明年3月會運到台灣展示，將是首輛可實際操作的飛行汽車在台灣亮相。

林愷澤說，「城市空中交通」對台灣是很新的領域，但歐洲許多國家已發展相關產業多年，基於世界交通擁堵的現況，相信人類往天空發展是接下來10年的趨勢，此議題也是全世界正在積極發展的方向之一。Bellwether創立於英國倫敦，杜拜也有據點，由於團隊有許多台灣人，因此今年6月也在台設立研發據點，希望將相關產業帶進台灣。

林愷澤指出，城市有許多障礙物，也可能會有小孩靠近，為打造最高的安全性、最低的環境干擾，避免可能碰撞，該載具的設計將動力系統包覆在機身內，擁有流線外型，沒有大機翼，尺寸緊湊，讓機型能真正進到城市中。

在台南設計周展出的飛行載具為1比7模型，林愷澤說，目前2.5公尺原型機在杜拜飛行測試，即將要優化機身結構，同時在設計全尺寸機型，希望3年內可提供全尺寸原型機測試使用。

「飛天車不是夢」，林愷澤指出，城市空中交通願景包括交通工具、交通系統及基礎建設，交通系統則希望帶給大眾資訊和指引，空中有分層，可快速分辨壅塞，避開碰撞，例如直升機會在一定高度，輕航機在不同高度，中段可能是包含大眾運輸、私人載具的民用城市飛行器，飛行高度在直升機飛行高度以下、高樓以上。

林愷澤表示，明年3月台北有智慧城市展，他會將原型機從杜拜運回來，將是台灣首次曝光可實際操作的原型機，相信對台灣有正向效應，讓更多產業願意投入城市飛行交通工具的開發。

今年台南設計周以「明日如常」為主題，安排24組相對應的設計作品，以食衣住行育樂等生活議題呈現，並結合聯合國永續發展目標包括人類、地球、繁榮、和平、合作，即日起到20日在藍晒圖文創園區展開為期9天的活動。

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