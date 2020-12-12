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台電今辦電力盃睦鄰桌球賽 吸引千名桌球好手切磋球技

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
台電台北南區營業處今日在新北市板樹體育館舉辦「2020電力建設宣導會暨電力盃睦鄰桌球邀請賽」。圖／台電提供
台電台北南區營業處今日在新北市板樹體育館舉辦「2020電力建設宣導會暨電力盃睦鄰桌球邀請賽」。圖／台電提供

台電台北南區營業處今日在新北市板樹體育館舉辦「2020電力建設宣導會暨電力盃睦鄰桌球邀請賽」，共吸引141組球隊參賽逾千人切磋球技，並由行政院副院長沈榮津、台電公司董事長楊偉甫等人舉行開球儀式。

本次活動除了分為國小高年級與中、低年級組外，另外還設置了機關及機關首長組的成人賽事，讓各機關愛好桌球運動的同好，都能來球場上共同競技，以球會友，從競技中提升球技，賽場上戰況激烈，頻頻出現精彩的救球美技。

台電公司董事長楊偉甫表示，台電辦理這項球賽迄今已有13年，桌球對於忙碌的現代人而言，所需要的運動場地不大，只需2到4好友邀約，隨時就能以球會友，一方面切磋球技，一方面拓展人際，是值得大力推廣的體育活動。

主辦本次賽事的台電台北南區營業處處長蔡志孟表示，現場活動除桌球比賽外，周邊也設攤提供台灣電力APP下載及申請電子帳單等服務，並設置有多項趣味活動。

除「節電帶動跳」、「打彈珠」及「發電腳踏車」外，另結合賽事、供電護具及設備等元素，設置了趣味十足的「彈彈樂」及「一球進洞」等遊戲，以互動式遊戲介紹電力設施，在闖關的過程中，可輕鬆學習用電安全等相關常識，用多元、寓教於樂的方式來推廣節能及宣導電力建設，希望來參賽的大人小孩無論在場上或場外，都能有所學習，獲益良多。

行政院副院長沈榮津今出席「2020電力建設宣導會暨電力盃睦鄰桌球邀請賽」。記者江婉儀／攝影
行政院副院長沈榮津今出席「2020電力建設宣導會暨電力盃睦鄰桌球邀請賽」。記者江婉儀／攝影

台電 體育 桌球

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