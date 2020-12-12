台電今辦電力盃睦鄰桌球賽 吸引千名桌球好手切磋球技

台電台北南區營業處今日在新北市板樹體育館舉辦「2020電力建設宣導會暨電力盃睦鄰桌球邀請賽」，共吸引141組球隊參賽逾千人切磋球技，並由行政院副院長沈榮津、台電公司董事長楊偉甫等人舉行開球儀式。

本次活動除了分為國小高年級與中、低年級組外，另外還設置了機關及機關首長組的成人賽事，讓各機關愛好桌球運動的同好，都能來球場上共同競技，以球會友，從競技中提升球技，賽場上戰況激烈，頻頻出現精彩的救球美技。

台電公司董事長楊偉甫表示，台電辦理這項球賽迄今已有13年，桌球對於忙碌的現代人而言，所需要的運動場地不大，只需2到4好友邀約，隨時就能以球會友，一方面切磋球技，一方面拓展人際，是值得大力推廣的體育活動。

主辦本次賽事的台電台北南區營業處處長蔡志孟表示，現場活動除桌球比賽外，周邊也設攤提供台灣電力APP下載及申請電子帳單等服務，並設置有多項趣味活動。