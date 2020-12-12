「2020台中女麗購」開跑 APP增近2萬人次下載

「2020台中女麗購」以「她經濟」為主軸，12月9日至明年2月6日，民眾只要在台中任一店家消費滿500元，並在「台中購物節」APP登錄發票，即有機會抽中最大獎黃金50兩！台中市經發局統計後台數據，「台中購物節」APP在女麗購活動首日就新增近2萬次下載數，總量突破36萬次，民眾迴響熱烈。

經發局長張峯源表示，「2020台中購物節」締造超過90億元消費金額，且在購物節活動期間，長達43天居全台安卓旅遊類、政府機關類APP熱門下載第一名，今年10月更榮獲有資通訊科技界「奧林匹克」之稱的「2020全球ICT卓越獎」首獎肯定。

讓方便民眾參與「女麗購」，經發局沿用並更新「台中購物節」APP。 即日起至明年2月6日，民眾到台中任一商家累計消費滿500元，透過更新、下載「台中購物節」APP，登錄發票就能獲得一組抽獎序號，單筆消費最多可獲得200個序號，消費越高、越有機會中獎。

為期8周的女麗購活動除了最大獎黃金50兩，期間有將近百項好禮，包括轎車、鑽戒、美容美妝品等獎項天天抽、周周抽、月月抽。活動期間台中在地合作店家，也會搭配活動推出優惠，台中女麗購官網：https://funtaichung.tw/2020womengo。