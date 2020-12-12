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台中自駕巴士載客試運行 滿意度超過9成
台中市日前在水湳經貿園區中科路與大鵬路段，順利完成16天的「自駕巴士」載客試運行測試，期間透過問卷調查試乘的800名試乘民眾滿意度，結果有90％以上民眾給予肯定。台中市交通局表示，民眾也有提出建議事項，會參考市民反饋繼續改進努力，讓台中朝智慧城市「智慧、低碳、創新」的願景邁進。
台中市交通局長葉昭甫表示，載客試運行期間分別以問卷調查民眾搭乘前、後的信心與滿意度，統計顯示民眾在搭乘後對自駕巴士安全性及信心程度顯著提升；在搭乘滿意度、未來再乘意願、推薦度等面向，均獲得90％以上民眾正面肯定；試乘民眾也建議自駕巴士行駛速度可再優化。
葉昭甫指出，透過問卷反饋也了解，民眾期盼自駕巴士能解決公車駕駛人力與深夜班次不足的情形，市府也將朝此方向擬定相關政策與策略，作為未來推動自駕巴士投入公共運輸商轉服務的參考。
台中的水湳經貿園區的自駕巴士，是由中市府、鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所、台數科集團等頂尖企業聯手，組成全台第一個改造市區公車並於混流道路運行、進行跟車測試的「自駕巴士團隊」。
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