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新北板橋清晨巨響1568戶停電10多分 原來是松鼠惹的禍

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市板橋區早上傳出巨大聲響，嚇壞不少民眾，台電表示，因松鼠碰觸高壓線路造成饋線故障，導致新北市板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶、總計影響1568戶停電。圖／台電提供
新北市板橋區早上傳出巨大聲響，嚇壞不少民眾，台電表示，因松鼠碰觸高壓線路造成饋線故障，導致新北市板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶、總計影響1568戶停電。圖／台電提供

新北市板橋區早上傳出巨大聲響後接著停電10多分鐘，嚇壞不少民眾，台電表示，因松鼠碰觸高壓線路造成饋線故障，導致新北市板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶、總計影響1568戶停電。此停電事故造成民眾不便，台電對此表達歉意。

FB社團「我是板橋人」有民眾貼文表示，剛剛六點突然很大的爆炸聲，有人知道發生什麼事嗎？整個被嚇醒。貼文一出也不少民眾留言討論「沒聽到聲音，但家裡停了幾秒電」、「聽到很多救護車」。

台電對此表示，今天上午6點54分，因松鼠碰觸高壓線路造成饋線故障，導致新北市板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶、總計影響1568戶停電。經台電人員緊急搶修，已於上午7時9分全部復電。

新北市板橋區早上傳出巨大聲響，嚇壞不少民眾，台電表示，因松鼠碰觸高壓線路造成饋線故障，導致新北市板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶、總計影響1568戶停電。圖／台電提供
新北市板橋區早上傳出巨大聲響，嚇壞不少民眾，台電表示，因松鼠碰觸高壓線路造成饋線故障，導致新北市板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶、總計影響1568戶停電。圖／台電提供
新北市板橋區早上傳出巨大聲響，嚇壞不少民眾，台電表示，因松鼠碰觸高壓線路造成饋線故障，導致新北市板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶、總計影響1568戶停電。圖／台電提供
新北市板橋區早上傳出巨大聲響，嚇壞不少民眾，台電表示，因松鼠碰觸高壓線路造成饋線故障，導致新北市板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶、總計影響1568戶停電。圖／台電提供
新北市板橋區早上傳出巨大聲響，嚇壞不少民眾，台電表示，因松鼠碰觸高壓線路造成饋線故障，導致新北市板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶、總計影響1568戶停電。圖／台電提供
新北市板橋區早上傳出巨大聲響，嚇壞不少民眾，台電表示，因松鼠碰觸高壓線路造成饋線故障，導致新北市板橋區縣民大道三段、莊敬路、莒光路、萬板路一帶、總計影響1568戶停電。圖／台電提供

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