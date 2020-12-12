全國學生技藝競賽 新北東海拿下「3金手3優勝」

全國高級中等學校學生技藝競賽共有五大類賽事，共有240所學校、2744名學生報名參加，新北東海高中指出，今年學生拿下「3金手3優勝」的優異成績。參賽的學生指出，拿到獎牌代表自己的努力獲得肯定，內心是無限的感動與激動。

全國高級中等學校學生技藝競賽在12月3日結束比賽，東海高中資訊科李耕棋、魏薪祐及餐飲科潘彥煊，分別在工業類「機器人」及商業類「烘焙」拿到金手獎；林晋鋐、羅子傑、陳宛廷也分別在電腦修護、中餐烹飪電腦繪圖獲得優勝。

東海高中校長楊順富說，教育是讓學生能發現自己、展現自信，學生從高一踏進校園後，老師們指導學生技術，並陪伴克服心理上的難題，也給予多元的訓練資源，才能有今天亮眼的成績。

獲獎的學生們都指出，拿到獎牌時，所有的辛苦跟汗水早拋到腦後，只剩感激與激動，代表自己努力獲得肯定。東海高中執行長鄭翰霖表示，東海為社區技職高中，兼顧技藝技能學習與升學機會，給予學生揮灑的舞台。