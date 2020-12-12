基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運爆滿上車難 國光：增班次

基隆近來連日大雨，加上監理單位取締「野雞車」，開車上下班的人增加使國道塞車更加嚴重，且很多平時搭野雞車的通勤族轉搭國道客運，國光客運幾乎班班客滿，尤其安樂區往台北市府轉運站等相關路線要搭上車很困難。一名通勤族反映，上午7點30分開始等車，到辦公室已經9點半。國光客運表示，已研議增班。

近來很多民眾向副議長林沛祥服務處反映，白日上班尖峰時段，安樂區往台北市府轉運站等相關路線，從樂利二街路口開始接續城上城、橘郡、富景天下社區等站牌，幾乎班班客滿，看著滿班車輛從眼前過去，無奈卻沒辦法上車。甚至有民眾訴苦，近期從上午7點30分開始等車，往往抵達辦公室時已經9點半了。

為協助通勤族解決班次載運量不足問題，林沛祥昨天邀國光客運副總簡有政以及基隆站、金山站站研議解決，議員秦鉦、莊敬聖、江鑒育等也到場，希望能有效解決通勤問題。

莊敬聖表示，最近接獲許多民眾反映，連日多雨造成許多民眾選擇自行開車往返通勤，使得國道高速公路上壅塞回堵更為嚴重。如果國光客運能協助提報增班，提供更好的旅運服務，將可有效減少民眾自行開車的機會，降低國道的輸運量，對於紓解交通問題有正面的幫助。

國光客運副總簡有政表示，近期監理所大力取締遊覽車違法攬載旅客，俗稱野雞車，造成許多通勤族改變上班搭乘習慣，因此最近國光客運發現，上午尖峰時段滿班車輛的確大幅增加。為解決此載客問題，會在既有路線範圍內，將盡快向監理單位提出增班需求，預計期程約15至20個工作天。