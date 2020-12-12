快訊

川普再受挫 最高法院駁回德州選舉訴訟

戴琪登場說了兩個故事 移民的女兒為美爭取最大利益

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運爆滿上車難 國光：增班次

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運上車難，國光：增班次。記者游明煌／攝影
基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運上車難，國光：增班次。記者游明煌／攝影

基隆近來連日大雨，加上監理單位取締「野雞車」，開車上下班的人增加使國道塞車更加嚴重，且很多平時搭野雞車的通勤族轉搭國道客運國光客運幾乎班班客滿，尤其安樂區往台北市府轉運站等相關路線要搭上車很困難。一名通勤族反映，上午7點30分開始等車，到辦公室已經9點半。國光客運表示，已研議增班。

近來很多民眾向副議長林沛祥服務處反映，白日上班尖峰時段，安樂區往台北市府轉運站等相關路線，從樂利二街路口開始接續城上城、橘郡、富景天下社區等站牌，幾乎班班客滿，看著滿班車輛從眼前過去，無奈卻沒辦法上車。甚至有民眾訴苦，近期從上午7點30分開始等車，往往抵達辦公室時已經9點半了。

為協助通勤族解決班次載運量不足問題，林沛祥昨天邀國光客運副總簡有政以及基隆站、金山站站研議解決，議員秦鉦、莊敬聖、江鑒育等也到場，希望能有效解決通勤問題。

莊敬聖表示，最近接獲許多民眾反映，連日多雨造成許多民眾選擇自行開車往返通勤，使得國道高速公路上壅塞回堵更為嚴重。如果國光客運能協助提報增班，提供更好的旅運服務，將可有效減少民眾自行開車的機會，降低國道的輸運量，對於紓解交通問題有正面的幫助。

國光客運副總簡有政表示，近期監理所大力取締遊覽車違法攬載旅客，俗稱野雞車，造成許多通勤族改變上班搭乘習慣，因此最近國光客運發現，上午尖峰時段滿班車輛的確大幅增加。為解決此載客問題，會在既有路線範圍內，將盡快向監理單位提出增班需求，預計期程約15至20個工作天。

江鑒育則建議，信義區1813G路線與現有2088快捷公車路線有高度重疊的問題，建議國光客運調整既有班車路線，改由深溪路口轉深澳坑路，至東光路再銜接東信路。國光客運表示，會再研議可行性。

基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運上車難，國光：增班次。記者游明煌／翻攝
基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運上車難，國光：增班次。記者游明煌／翻攝
基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運上車難，國光：增班次。記者游明煌／攝影
基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運上車難，國光：增班次。記者游明煌／攝影

國光客運 國道客運 通勤族

延伸閱讀

基隆光華路落石衝倒擋土牆 埋5車

勞動環境差！ 北市公車駕駛缺千名 65-68歲延退僅19人

影／基隆高壓電塔傾斜 光華路落石衝倒擋土牆埋5車

基隆光華路地震前山坡崩落 砸5車並停電恐危及電塔

相關新聞

基隆嚴查野雞車加連日雨國道客運爆滿上車難 國光：增班次

基隆近來連日大雨，加上監理單位取締「野雞車」，開車上下班的人增加使國道塞車更加嚴重，且很多平時搭野雞車的通勤族轉搭國道客...

新城橋展延稱超前 惹怒吳澤成

宜蘭縣新城橋去年2月動工，原定今年5月完工，但工程歷經2次展延還未完工，行政院公共工程委員會主委吳澤成會勘，對於公路總局...

社團臉譜／宜蘭一心仁愛協會 救助弱勢喪葬

宜蘭一心仁愛協會專注獨居、弱勢家庭的「身後事」，從草創期起算，明年就邁入30年，人數從最初的20多人，如今已有300多名...

北港媽 首度東巡花蓮

雲林北港朝天宮媽祖300年來首度東巡，昨下午抵達花蓮，與港天宮媽祖「雙媽會」，遶境3天。花蓮縣長徐榛蔚、港天宮董事長賴榮...

台東市「南京路園道」啟用

台東市公所將南京路自由廣場部分打造「南京路園道」昨啓用，市長張國洲、縣長饒慶鈴共同主持。未來提供民眾與親子休憩活動的舒適...

中央暫停印尼移工來台 補勞動力缺口宜縣協助媒合

受新冠肺炎疫情影響，印尼籍移工暫停來台，為填補勞動力缺口，今宜蘭縣政府宣布將協助媒合本國、其他國籍勞工，或向長照所申請長...

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

基隆市政府持續配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電舊換新汰換補助，12月15日起啟動第2波補助，登記時間...

和平島以前有琉球仔埔 兩島要用沖繩美食串起友誼橋梁

基隆市和平島曾居住了600餘位琉球先民，是當時最大也最早的琉球聚落，當地被稱之為「琉球仔埔」，但隨著時光流淌，這段故事逐...

基隆醫院上探索夢號郵輪 為650名工作人員打流感疫苗

衛生福利部基隆醫院院長林慶豐、副院長羅景全昨天起和今天，率領醫護團隊登上郵輪，協助「探索夢號」郵輪船上近650名的工作人...

台東又有台灣黑熊誤觸山豬吊陷阱受困 林管處緊急救援

又有一隻台灣黑熊昨天被發現受困在台東海端鄉崁頂後山產業道路旁的農田，牠的右前肢遭套鎖陷阱（山豬吊）夾傷，經當地村民發現通...

原民獵人南投將頒獵人證 布農族東埔部落明舉行授證

繼阿里山鄒族及花蓮太魯閣族之後，在南投林區管理處支持下，布農族東埔部落明天將舉行「狩獵自主管理宣誓暨獵人證授證儀式」，在...

台東知本光電開發案 卡大地布部落族人要求縣府撤掉

台北高等行政法院法官這個月1日裁定台東知本光電開發案中止行政程序，仍可抗告。知本卑南族卡大地布部落3大家族拉罕（頭目）帶...

熱門新聞

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

學校真好孕！嘉市消防局借校園辦公300天3人順利懷孕

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

芭樂正好吃！ 今年盛產 價格高低差很多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。