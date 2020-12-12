北市申辦2023台灣燈會

台北市政府昨（11）日宣布，已向交通部觀光局申請舉辦「2023台灣燈會」。北市府表示，台灣燈會離開台北市長達20年之久，是時候讓「台灣燈會」回到最初開始的起點了。

北市府指出，台北市申辦「2023台灣燈會」的計畫中，將以「提高國際能見度」、「提升旅遊品質」、「創造觀光相關產業商機」、「增加區域競爭力」及「培植特色觀光圈並推廣」為目標，並以城市科技、引領潮流、多元布展的都會型的「台灣燈會」為特色。

燈區規劃將從台北燈節最初起點─仁愛圓環開始，一路從仁愛路、國父紀念館，延伸到潮流與新興都會中心，也就是有「台北曼哈頓」之稱的信義計畫區，規劃中的燈區包括國父紀念館、松山文創園區、北市府與台北101周邊、信義區百貨商圈、甚至最遠到四四南村，其中還有一個亮點，就是預計在2022年完工啟用的台北文化體育園區（即台北大巨蛋），北市府有信心可以打造一場充滿時尚與潮流，最具都會感的台灣燈會。

北市觀光傳播局局長劉奕霆強調，台北市有豐富並成功的燈節活動舉辦經驗，「台灣燈會」重新來到台北市舉辦，是再適合不過的選擇，尤其以台北市的國際觀光位置，包括交通便捷、觀光資源與住宿條件完善等優勢，在後疫情時代，將成為推廣台灣在地與國際化活動的重要推手，台北市政府期盼申辦「2023台灣燈會」，能使台灣燈會走向文化藝術與新興科技融合，讓全世界進一步的看見台北市首都的創作力及城市的核心價值。

劉奕霆說，在全台灣五星級飯店最密集、並擁有最多米其林認證星級餐廳的區域，打造一場時尚與潮流，最具都會感的台灣燈會。

據指出，2021年台灣燈會在新竹市舉辦，燈會結束前夕，觀光局會遴選出2022和2023年的舉辦城市，屆時即可揭曉。