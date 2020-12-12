聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市申辦2023台灣燈會

經濟日報 / 記者楊文琪／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

台北市政府昨（11）日宣布，已向交通部觀光局申請舉辦「2023台灣燈會」。北市府表示，台灣燈會離開台北市長達20年之久，是時候讓「台灣燈會」回到最初開始的起點了。

北市府指出，台北市申辦「2023台灣燈會」的計畫中，將以「提高國際能見度」、「提升旅遊品質」、「創造觀光相關產業商機」、「增加區域競爭力」及「培植特色觀光圈並推廣」為目標，並以城市科技、引領潮流、多元布展的都會型的「台灣燈會」為特色。

燈區規劃將從台北燈節最初起點─仁愛圓環開始，一路從仁愛路、國父紀念館，延伸到潮流與新興都會中心，也就是有「台北曼哈頓」之稱的信義計畫區，規劃中的燈區包括國父紀念館、松山文創園區、北市府與台北101周邊、信義區百貨商圈、甚至最遠到四四南村，其中還有一個亮點，就是預計在2022年完工啟用的台北文化體育園區（即台北大巨蛋），北市府有信心可以打造一場充滿時尚與潮流，最具都會感的台灣燈會。

北市觀光傳播局局長劉奕霆強調，台北市有豐富並成功的燈節活動舉辦經驗，「台灣燈會」重新來到台北市舉辦，是再適合不過的選擇，尤其以台北市的國際觀光位置，包括交通便捷、觀光資源與住宿條件完善等優勢，在後疫情時代，將成為推廣台灣在地與國際化活動的重要推手，台北市政府期盼申辦「2023台灣燈會」，能使台灣燈會走向文化藝術與新興科技融合，讓全世界進一步的看見台北市首都的創作力及城市的核心價值。

劉奕霆說，在全台灣五星級飯店最密集、並擁有最多米其林認證星級餐廳的區域，打造一場時尚與潮流，最具都會感的台灣燈會。

據指出，2021年台灣燈會在新竹市舉辦，燈會結束前夕，觀光局會遴選出2022和2023年的舉辦城市，屆時即可揭曉。

台灣燈會 觀光 紀念館

延伸閱讀

2021年北市有線電視每月費用上限 A組調降5元

相隔20年 台北市政府今宣布爭取舉辦2023台灣燈會

台北市爭取2023台灣燈會 讓燈會「回到最初開始起點」

北市超商超市大賣場 110年設不含萊劑專區

相關新聞

新北巨星耶誕演唱會 今明登場

新北歡樂耶誕城重頭戲巨星耶誕演唱會今、明兩天將在市民廣場登場，預估吸引逾20萬人次造訪，市府已協調高鐵、台鐵調整自由座車...

人潮湧林口淡水 就學需求大增

新北市人口數達403萬人，包含林口、淡水等新興區域人口遷入較多，就學需求也跟著增加，新北教育局指出，林口籌設東湖國小及南...

新北道德慈善會助弱 愛心不打折

新北市道德慈善協進會成立30年，每年協助上千位弱勢民眾及清寒學子，創會理事長李松青表示，曾有一次捐款給某公益團體，竟被收...

北市公車司機缺千名 徵才掛零

交通部今年7月起有條件放寬大型車職業駕照人持照年齡，從65歲延至68歲，但北市公車目前僅有19位屆齡司機繼續駕車，反觀今...

100%自償率 六張犁DE社宅喊卡

台北市府因自償率調高社會住宅租金，引發爭議，議員許家蓓昨指出，市府上月還悄悄決議，暫停信義區六張犁DE基地興建社宅計畫，...

北市申辦2023台灣燈會

台北市政府昨（11）日宣布，已向交通部觀光局申請舉辦「2023台灣燈會」。北市府表示，台灣燈會離開台北市長達20年之久，...

北捷調降明年營運目標 議員質疑：想領滿2.4個月獎金

台北捷運公司代管的貓纜、兒童新樂園出現虧損，僅小巨蛋有盈餘，北捷遭外界質疑營運績效不好，但被議員發現北捷員工竟可年領2....

雙溪交通不便 長輩無奈坐計程車到長照站

雙溪區近年來老年人口比例高達27%，雙溪區衛生所開辦C級巷弄長照站今(11)日服務滿兩年，並舉辦同樂會，因偏鄉地區公車間距太久，有些長輩上下課只能搭計程車，因此衛生所盼克服偏鄉交通問題，讓長者安心前來長照站改善身體機能。

雙溪松年大學展成果 長輩個個臥虎藏龍

松年大學雙溪分校培養在地長者學習才藝，不僅豐富了銀髮生活，也鼓勵長輩們走出家門運動唱歌、終身學習，昨(10)日雙溪區公所以聖誕布置提供老人家展現的舞台，學員們開心介紹自己今年的新創作，包括國畫、詩詞等，歌唱班、地面高爾夫球學員也都比賽成績亮眼，個個臥虎藏龍。

下次拿男主角！ 納豆虧侯友宜「當市長變很會講話」

國片「同學麥娜絲」的演員納豆獲得最佳男配角殊榮，身為阿舅的新北市長侯友宜今包場邀請市府局處首長及親朋好友前來欣賞電影，侯...

寒冬送暖汐止火災戶 各界捐救濟金助重建

今年十月中汐止區光復街發生火災，造成兩戶民宅嚴重燒毀，因都是比較弱勢的家庭陷入困境，獅子會發起募款， 今(11)日汐止區公所舉辦捐贈救濟金儀式，將救濟金交給兩戶受災戶手中，希望他們度難關助重建，讓受災戶好感動。

金山老人會過冬至 長輩教區長搓湯圓訣竅

傳統佳節冬至即將到來，金山區老人會邀請長輩們來搓湯圓吃團圓，金山區長廖武輝也來同樂，長輩們不藏私的傳授區長廖武輝搓湯圓的訣竅，老人會冬至搓湯圓，用的粉糰還是老人家碾米成漿再壓乾而成，沒有添加粉，因此特別天然也特別軟Q彈好吃。

熱門新聞

基隆節省住宅家電補助第二波來了 每電戶最高補助8千

影／次女么女早逝 七旬李碧華將思念化為大愛捐醫療巡迴車

學校真好孕！嘉市消防局借校園辦公300天3人順利懷孕

最糟糕簡報！台7丁新城橋展延還寫進度超前 吳澤成震怒

虎頭山拚觀光 將闢路建旅服中心

記得儲水！桃園、龜山3.6萬戶 14日將停水16小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。