北捷調降明年營運目標 議員質疑：想領滿2.4個月獎金

台北捷運公司代管的貓纜、兒童新樂園出現虧損，僅小巨蛋有盈餘，北捷遭外界質疑營運績效不好，但被議員發現北捷員工竟可年領2.4個月績效獎金。今天下午交通委員會審查北捷預算，北捷提出說帖，受疫情影響，提議調降明年度營運目標，稅前純益由8.74億元大降至1.3億元，讓員工有士氣可達標，但議員質疑北捷想讓2.4個月的績效獎金輕鬆達標，「領好領滿」。

北捷下午在議會交委會報告時指出，至今年11月，受疫情影響，北捷客運量較去年減8%，連1280月票使用都減少4%，地下街等店鋪招租因提前終止契約減收8000萬元，今年設定的稅前純益目標恐達不到。因疫情持續，請議會參考SARS期間的載運量，調降明年度的營運目標。

由於北捷之前被議員爆料，代管的貓纜、兒童新樂園出現虧損，僅小巨蛋有盈餘，績效不佳卻還忙著發員工年終獎金，其中績效獎達2.4 個月，被要求檢討獎金發放制度。對於北捷提出調降明年度的營運目標，不少議員紛紛質疑。

由於擔心北捷降低標準，恐讓獎金膨脹，議員徐弘庭說，若調降稅前純益目標，一旦達成率超過目標值，績效獎金會不會跟著增加？北捷總經理沈志藏說，績效獎金比照國營事業，並設有天花板，最多領2.4個月。

議員苗博雅也發現，北捷除2011年以外，2012年至今，稅前純益都逾目標值的一成，甚至達成率高達200%，每名員工績效獎金2.4個月都可領好領滿，多數員工加上每年的年終、考績再加績效，甚至最多可領到4.4個月的年終。