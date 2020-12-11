下次拿男主角！ 納豆虧侯友宜「當市長變很會講話」

國片「同學麥娜絲」的演員納豆獲得最佳男配角殊榮，身為阿舅的新北市長侯友宜今包場邀請市府局處首長及親朋好友前來欣賞電影，侯友宜笑說，下次納豆會拿到最佳男主角。納豆則反虧，當市長變得很會講話。

「同學麥娜絲」講述著人生道路上，同學間相互扶持、陪伴的故事，電影中不僅帶出人生的苦澀與難題，也看見主角們彼此間深厚的友誼，侯友宜也特別邀請由退休警察所組成的「新北戰警」夥伴們，一同欣賞電影。

侯友宜說，看到納豆拿到金馬獎最佳男配角，這是幾百年才遇到一次，沒有看實在對不起他自己，也對不起納豆，導演黃信堯先前拍的「大佛普拉斯」，就拍得很好，這次納豆得獎，他一定會來捧場。

納豆笑說，不知道下次得獎是什麼時候，這次是在粉絲團開玩笑問阿舅要不要包場，沒想到真的包場，也讓他被媽媽臭罵一頓。侯友宜則說，納豆越看越帥，下次有機會拿男主角。

侯友宜指出，納豆以前功課很好，但走演藝界這條路真的是挑戰，尤其大家都不看好的時代，納豆能夠堅持毅力，從綜藝節目到拿下男配角，是這1、20年來努力所得到的結果，他是長輩要給予肯定。

侯友宜也說，納豆的故事也告訴很多同學、家長，適性教育最重要，讓孩子隨著個性好好走，家長在旁鼓掌鼓勵就好。納豆指出，當初他要讀戲劇系，家裡大力反對，是阿舅告訴他媽要讓他去做想做的事情，才讓他停止家庭革命。