新北耶誕巨星12、13日開唱 強化會場設施防地震

2020新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」將於12日、13日晚間舉行。新北市府今天表示，10日地震過後已巡邏檢查各燈區與舞台燈光、音響鷹架，並強化穩定以確保演唱會會場的安全。

新北耶誕城巨星演唱會即將在12日晚上6時開唱，10日晚間彩排時，當天晚上9時19分發生芮氏規模6.7有感地震，現場瞬間伴奏音樂、演練等都停止，直到地震過後又繼續。

新北市政府表示，市民廣場已經搭起巨大舞台，同時一整天持續安排藝人彩排，預計12日中午過後將陸續湧入歌迷與粉絲。

新北市政府觀光旅遊局指出，表演舞台呼應今年主題，以「展開的翅膀」為設計理念，除擴增實境技術搭配歌手演出，一旁的翅膀燈箱也將隨表演內容而呈現多樣色彩與漸層變化。

觀旅局表示，昨晚有感地震過後，就針對歡樂耶誕城各燈區巡邏檢查，確定無任何掉落物；今天上午8時起，開始全面檢查各裝置物、架設工程等結構及遊樂設施、舞台的燈光、音響、彩屏、燈箱，並予以強化穩定，至下午完成安全措施。

觀旅局指出，12日演唱會流程的主持人為藝人黃子佼、莎莎，在晚間6時前由黃子佼、那對夫妻（Kim）、張庭瑚、麥克斯等藝人暖場。

觀旅局表示，除因行為脫序的藝人陳彥允被取消登台演出、下架相關影片，其餘演出藝人與歌手包括畢書盡、田馥甄、吳卓源、陳芳語、八三夭、方志友、告五人、家家、孫盛希、張與辰、頑童。

新北市政府警察局指出，為保障民眾安危，警方規劃維安及交通疏導作為，由高階警官進駐前進指揮所，處理突發事件；另外，增加義交及義刑等民力協勤，新增監視器，加強14個巡邏點以三層維安網監控，讓治安無死角。

新北市政府表示，板橋區市民廣場周邊道路將實施彈性交通管制，並視現場交通狀況及人潮擴大疏導管制範圍，呼籲民眾搭乘大眾運輸到現場參加演場會，並且做好戴口罩等防疫措施。