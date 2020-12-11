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提高大眾運輸搭乘率 北市擬推機車停車轉乘優惠
台北市內搭乘大眾運輸轉乘捷運或公車都會有優惠，議員林亮君今天在交通委員會提到，為提高大眾運輸搭乘率，交通局研擬北市機車停車格轉乘優惠。至於優惠補貼經費來源，停管處長李昆振說，機車轉乘大眾運輸優惠不會動用預算，是停管處直接少收機車停車費，而汽車是否也有轉乘優惠？李表示，目前不考慮。
林亮君認為，交通局應針對私人運具持有人提高搭乘大眾運輸的誘因，比方機車停車轉乘捷運或公車，可給予轉乘優惠，其實搭配悠遊付系統，可做到轉乘優惠，交通局卻遲遲不做。
交通局長陳學台回應，因路邊機車停車沒刷卡機，仍是人工開單，停管處已著手和悠遊付研擬相關技術問題。李昆振則說，可能會讓停車的民眾自己上App用悠遊付繳停車費，再轉乘大眾運輸，減免停車費用，但還有不少技術問題要克服。
李昆振表示，機車轉乘捷運或公車，郊區會比市區更普遍，所以收費機車停車格都在市中心，就是鼓勵民眾不要全程騎機車，停車後轉乘公車、捷運或YouBike等大眾運輸工具。至於未來政策施行後會少收多少停車費？李昆振說，還未預估額度，沒辦法定奪。
是否也會針對汽車推出轉乘優惠？李昆振說，開車族本來就很少轉乘捷運，且捷運站除了起迄站外，很少附設停車場，不會考慮。
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