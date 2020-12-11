擎天崗水牛死亡 未指向人為毒害跡象

台北市動物保護處今天說，近日關渡平原禽鳥疑遭毒殺，未排除農田噴灑藥劑而導致非目標生物誤食死亡可能性，而擎天崗牛隻死亡，經派員調查現場證據，未指向有人為毒害跡象。

動保處晚間發布新聞稿表示，5日、6日分別接獲民眾通報，禽鳥死亡案發生地位於關渡平原水稻田，並在案發地周邊尋獲麻雀、鴿子及1隻鳳頭蒼鷹遺體，且死亡禽鳥附近也發現疑毒餌麥粒，已調查並保存相關物證。

動保處說，目前已將死亡禽鳥遺體及疑毒餌麥粒送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，持續追蹤後續進度，也協助現場環境清潔作業，避免殘留毒餌加害其他動物。

此外，動保處說，擎天崗牛隻死亡事件，實際死因仍待家衛所剖檢判定。

動保處表示，11月還接獲士林區及北投區共3起疑犬隻遭毒殺案件通報，已成功取得其中2案犬隻遺體，但經家衛所檢驗，都未檢出毒物反應。

動保處說，疑人為毒殺通報案，尚未排除農田噴灑藥劑而導致非目標生物誤食死亡可能性，呼籲農友盡可能降低農藥用量、避免使用遭禁用藥劑，更不應將農藥投入病蟲害防治以外用途。

動保處表示，所有疑毒殺案已全數完成相關檢體採樣及送驗作業，目前動物遺體檢驗結果都未指向有人為刻意投毒致動物死亡跡象，請民眾不需恐慌，後續也將持續調查、釐清。