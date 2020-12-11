金山老人會過冬至 長輩教區長搓湯圓訣竅

傳統佳節冬至即將到來，金山區老人會邀請長輩們來搓湯圓吃團圓，金山區長廖武輝也來同樂，長輩們不藏私的傳授區長廖武輝搓湯圓的訣竅，老人會冬至搓湯圓，用的粉糰還是老人家碾米成漿再壓乾而成，沒有添加粉，因此特別天然也特別軟Q彈好吃。

金山老人會可以說是臥虎藏龍，就像是冬至搓湯圓，這個粉糰還是老人家自己碾米成漿再壓乾而成，沒有添加粉，因此特別天然也特別軟Q彈，不僅如此區長每每到老人會與長輩互動，也總是可以學到各項不同的傳統技能。

金山區老人會長賴林瓊玉說，冬至即將到來，特別選擇定期的共餐聚會時間，提前要來搓湯圓，為長輩會員們提前過冬至佳節，一大早二十多斤的湯圓粉糰，大家一一分小並搓圓，而難得的佳節聚會，邀請區長一起來同樂，也要教區長怎麼搓湯圓才又快又圓。

金山區長廖武輝說，從端午節包粽子、共餐炒青菜到冬至搓湯圓，長輩們指導多元的料理手藝與生活智慧絕不藏私，而老人會與區公所也期待定期的聚餐聯誼活動，要鼓勵長輩們多走動走出家門與老朋友們一起聚餐、佳節吃湯圓，享受溫馨的團圓時光。