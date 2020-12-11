寒冬送暖汐止火災戶 各界捐救濟金助重建

今年十月中汐止區光復街發生火災，造成兩戶民宅嚴重燒毀，因都是比較弱勢的家庭陷入困境，獅子會發起募款， 今(11)日汐止區公所舉辦捐贈救濟金儀式，將救濟金交給兩戶受災戶手中，希望他們度難關助重建，讓受災戶好感動。

發起號召的新北市寶麗萊獅子會會長黃智聖說，在得知有需要幫忙時，就號召獅子會一起募款做愛心，有這機會做社會服務。

成功獅子會會長黃長明指出，除了獅子會，包括在地的白雲石財神廟及黃氏宗親會、嘉義同鄉會都一起來做寒冬送暖，這是很有意義的活動，我們覺得非常好。

汐止區長陳健民表示，在這個月10月13日在光復街發生火災，兩戶民宅受創，除了公所及市府社會局快速核發救濟金之外，也很感謝這次包括國際獅子會300B1區26個分會及4個社會團體捐助愛心，今天的捐贈儀式上將救濟金交給兩戶受災戶手中，希望協助他們度過眼前難關，儘速重建家園。