雙溪松年大學展成果 長輩個個臥虎藏龍

松年大學雙溪分校培養在地長者學習才藝，不僅豐富了銀髮生活，也鼓勵長輩們走出家門運動唱歌、終身學習，昨(10)日雙溪區公所以聖誕布置提供老人家展現的舞台，學員們開心介紹自己今年的新創作，包括國畫、詩詞等，歌唱班、地面高爾夫球學員也都比賽成績亮眼，個個臥虎藏龍。

雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，公所於10日在雙溪市場二樓舉辦松年大學歌唱班、詩詞班、書畫班、地面高爾夫球班的成果發表會，雖然上半年因為疫情，課程停辦，但學員們在這段期間仍是積極對外比賽、參展呈現作品，好學之心相當熾熱他們，紛紛準備了精彩表演，搭配公所佈置的聖誕風格，呈現溫馨、熱鬧的結業儀式。

聖誕月充滿歲末的歡樂，新北市議員林裔綺服務處、區長藍瑞王民與前任鄉長簡華祥等來賓，都一一體驗長者們平日所學，包括書畫班的現場畫作題字，令人讚嘆的同時，很難想像一些學員剛上課時根本不識字，學員們也用心地準備舞蹈表演，穿上自己繪畫的衣服。

松年大學雙溪分校書畫班學員葉秀春表示，雖然大家筆法風格大不相同，但學員們都有一致默契「不互相比較」，每個長者都沒什麼學過畫畫，自己能進步就是參與上課最大的喜悅。

歌唱班76歲學員莊建和表示，自己在歌唱班進步很多，更曾在東北角之星歌唱大賽拿過銀髮組第一名，平時上課不僅唱國語，也唱台語、日語，七旬到九旬的老人家，記憶力容易退化，利用重複性的歌唱練習，提升記憶，也讓他們哼唱生活開心，並在歌唱大賽中收獲成就感。

詩詞班88歲學員蔡連牡丹表示，詩詞班則是有來自貂山吟社的老師們積極傳承詩詞之美，彌補老人家年幼時中斷教育的缺憾，也讓她在創作中，理解文字的八個聲調，徜徉抑揚頓挫的風韻。

地面高爾夫球班72歲學員連東方表示，松年大學唯一一個運動班，利用雙溪好山好水的環境，鼓勵長輩們出外運動曬太陽，打球不僅練體力，也需要動動腦考驗反應力，班上學員個個身經百戰，自己也在前年拿過全國賽第二名，七八十歲的老人家年年比全國賽爭取榮譽，展現不服老的精神。

今年松年大學課程結束，將在明年三月繼續開課，也歡迎55歲以上的雙溪區民多多報名，活到老學到老。