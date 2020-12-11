雙溪交通不便 長輩無奈坐計程車到長照站

雙溪區近年來老年人口比例高達27%，雙溪區衛生所開辦C級巷弄長照站今(11)日服務滿兩年，並舉辦同樂會，因偏鄉地區公車間距太久，有些長輩上下課只能搭計程車，因此衛生所盼克服偏鄉交通問題，讓長者安心前來長照站改善身體機能。

根據統計雙溪區全區8693人，有2326人為65歲以上人口，呈現超高齡化，為了讓偏鄉地區的長者能在地安養、享受健康的銀髮生活，雙溪區衛生所自兩年前設立C級巷弄長照站，在11日正好滿兩周年，服務共7686人次，這些都是許多場場參加的長者們熱情支持，拿啞鈴做伸展，看得到他們的活潑與肌耐力成果。

雙溪區衛生所物理治療師林昱呈表示，C級巷弄長照站位在衛生所三樓，而二樓便是物理治療所，有些長者13至15點來上課，早上順便來做復健、電療，而衛生所在下午時間，會有不少身體左右半邊不便行動的中風患者，衛生所除了有福祉車接送他們前來復健，有時也會帶到三樓，與長者們一同上動健康、團康活動，大家認識朋友，心境也更放鬆、樂觀。

雙溪區衛生所主任吳一青表示，長照站服務65歲以上的老人家，每次上課15至25人不等，大多來自偏遠地方，搭公車而來，但偏鄉地區公車間距太久，有住在魚行里的長輩上下課等不到公車，只能搭計程車，很難提升他前來的意願，新一年期盼能爭取到非領身障手冊的長者接駁服務，也期待有經費將現在平日僅周二的全天長照站服務，提升為平日每天都有，讓長者可以受到更好的照顧。