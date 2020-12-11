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新北耶誕城「巨星演唱會」將交管 警採用移動LED字幕牌面

中央社 / 新北11日電
2020新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會」將於12 、13日登場，表演舞台呼應今年主題，以「展開的翅膀」為設計理念，10日持續布設場地中。中央社
2020新北歡樂耶誕城重頭戲「巨星耶誕演唱會」將於12 、13日登場，表演舞台呼應今年主題，以「展開的翅膀」為設計理念，10日持續布設場地中。中央社

新北歡樂耶誕城「巨星演唱會」12、13日開唱，新北市府表示，周邊的縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路、重慶路、民權路、民族路、館前西路及四川路等路段將彈性交管。

新北市政府警察局交通警察大隊今天透過新聞稿表示，今年首次採用「移動式LED字幕牌面」，結合無線傳輸等技術，員警執勤時可以手機APP遠端變換顯示字幕，即時指引用路人行駛替代路線、交通事故、停車場滿場等。

另因應演唱會活動期間人、車潮驟增，當停車場滿場，將管制車輛進場，並禁止排隊等候進場車輛佔用道路，如不服從管制措施，將依道路交通管理處罰條例規定，予以製單舉發。

交警大隊表示，周邊幹道包括縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路、重慶路、民權路、民族路、館前西路及四川路等路段實施彈性疏導、管制，並視現場交通狀況及人潮擴大疏導管制範圍，請用路人遵守交管人員指揮引導，呼籲多使用大眾運輸工具。

警察 演唱會

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