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北市府員工滿意度調查出爐！ 議員：柯文哲連3年下滑

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲。記者楊正海／攝影

外傳市長柯文哲市擬辭黨主席，搶救市政，台北市議員陳怡君今公布台北市政府員工滿意度資料調查，數據顯示，柯文哲及機關首長評價及滿意度，近2年來均下滑，且根據民調數據，市政政策執行及各局處溝通環節，府內確實存在許多問題，需要改進檢討。

對此，台北市政府副發言人戴于文表示，員工滿意度是提供首長管理參考之用，目的是讓市政推動更為順利，不應淪為政治工具。

北市府從104年起辦理員工滿意度調查，了解市府員工對工作現況的評價，包括工作滿意度、工作環境評價、工作壓力、職涯發展等有關自我工作狀況評估，以及組織評價、離職傾向、專業承諾等有關影響組織效能運作之態度。

陳怡君說，根據研考會資料，109年度台北市政府員工滿意度調查報告，報告中對機關首長與柯文哲市長評價，滿意度分別為59.58%、48.31%；平均分數為77.40、73.81。與108年相較，機關首長評價減少約1個百分點，評分減少約0.2分，柯文哲市長滿意度則減少約6個百分點，評分減少約1.6分。

陳怡君表示，根據這分滿意度調查，領導管理整體各題項仍維持中高滿意度水準，但仍有受訪者表示特定機關主管或首長仍存在個人情緒管理不佳、無法傾聽基層意見以及其他無效領導現象。

戴于文表示，柯文哲上任以來相當重視內部調查，也會針對市府同仁的建議檢討改進。他說，柯市長6年來行程滿檔，建立晨會制度，解決各種市政難題，也獲得不錯的成績，對於外界批評無心市政，呼籲有心人士不要用政治口水打擊市府同仁的士氣。

柯文哲 北市

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