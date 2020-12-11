無懼疫情仍逆勢成長 新北庇護工場賣超過2億

新冠肺炎影響各產業，新北勞工局指出，新北庇護工場的業績逆勢成長，截至今年9月已衝破2億3219萬營業額。勞工局長陳瑞嘉說，消費確實受到疫情影響，但仍有購買需求，以各式行銷方式刺激消費，順利保住新北26家庇護工場員工的飯碗。

庇護工場是提供具有就業意願，但無法在就業市場競爭的身心障礙者有工作的場域，部分庇護工場更有職業重建、訓練、過渡就業場所與治療等功能，新北26家庇護工場給予超過500名身心障礙者工作機會。

不過今年新冠肺炎影響各產業，新北擔憂庇護工場深受影響，今年7月透過防疫基金300萬購買8500份的庇護工場產品，新北市長侯友宜更呼籲，請民眾以三倍券挺弱勢，讓愛心循環。

陳瑞嘉說，今年3月就啟動庇護員工在職訓練補助計畫，協助維持庇護工場的穩定營運，所有庇護工場的員工均無無薪假，疫情確實影響消費，但民眾仍有購買需求，企業與消費者在國內消費的比重更明顯增加。

陳瑞嘉表示，民眾待在家裡仍需要購買吃的，因此以宅經濟推出食品銷售、開發企業客戶禮盒組，另也請來藝人黃子佼直播代言、打造新款庇護禮、手機網路行銷通路、實體展售會、各式優惠抽獎活動等作法也都起了作用。

耶誕節、農曆春節即將到來，勞工局指出，庇護工場也準備各式年節禮盒供選購，像是愛不囉嗦庇護工場推出「森林同樂趣」餅乾禮盒、新春專屬手作餅乾與應景年糖「好運狂犇，滿福禮盒」、集賢庇護工場「水果塔手工餅乾」禮盒。

勞工局說，慈泰庇護工場也有「幸福派對（餅乾蛋捲）心路x麵包樹聯名禮盒」、喜憨兒庇護工場「十穀米禮盒」、愛盲土城工坊的「皂亮新春手工皂禮盒」；相關商品可至各大網路商城選購。