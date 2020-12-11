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超萌金剛猩猩寶寶滿月 北市動物園舉辦命名票選活動

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
金剛猩猩Tayari緊緊抱著剛出生的寶寶。圖／台北市立動物園提供
金剛猩猩Tayari緊緊抱著剛出生的寶寶。圖／台北市立動物園提供

北市動物園金剛猩猩「Tayari」10月31日生下頭胎新生兒，動物園從今天中午開始，要在Youtube頻道（https://ppt.cc/fiHOMx）和Facebook粉絲頁（https://reurl.cc/Ez9LX1）上推出金剛猩猩寶寶命名票選活動，到現場拜訪金剛猩猩還可以抽大獎。

北市立動物園10月底首次成功繁殖的金剛猩猩寶寶，特別邀請到長期關心瀕危物種金剛猩猩保育的合作單位，包括包括荷蘭駐台辦事處、波蘭台北辦事處、新光人壽保險股份有限公司、新光人壽慈善基金會及荷蘭Apenheul Primate Park，都絞盡腦汁為金剛猩猩寶寶命名，希望可以替台灣第一隻金剛猩猩取具有代表性的名字。

其中波蘭提名「Ringo」，意思是波蘭團體遊戲；荷蘭提名「Jabali」，要金剛猩猩寶寶「勇敢堅強」；新光慈善基金會則提名「Kwanza」，指台灣第一位出生的金剛猩猩；最後由Apenheul保育員提名「Mapenzi」，意指「活潑調皮」。

台北市立動物園表示，從今天到12月18日中午，只要到北市動物園Youtube頻道在相關影片留言，或是動物園Facebook粉絲頁活動貼文下留言，就可以參與命名票選活動。此次提名時是使用媽媽名字的結尾或是金剛猩猩的原生地非洲的語言史瓦希利語命名，各合作單位的提名都相當具有代表性的意義，歡迎民眾參與網路命名投票，一起為金剛猩猩家族的新成員選出一個充滿祝福的名字。

12月19日動物園會揭曉命名結果，另外也會抽出限量金剛猩猩紀念商品。動物園表示，即日起至12月18日間，只要到台北市立動物園現場拜訪金剛猩猩寶寶，就能前往非洲區掃描活動網址，回答金剛猩猩相關知識問答，就有機會把金剛猩猩紀念禮帶回家。

2隻雌性金剛猩猩「Tayari」和「Iriki」來自荷蘭「靈長類公園（Apenheul Primate Park）」，於2019年11月6日加入台北市立動物園，和從波蘭Opoel動物園來的「迪亞哥」相處融洽。保育員在今年2月17日就觀察到「迪亞哥」和「Tayari」交配成功，並在3月3日首次以驗孕試紙測試到陽性反應，最後在10月31日誕下小寶寶。

Tayari與Iriki正在照看金剛猩猩寶寶。圖／台北市立動物園提供
Tayari與Iriki正在照看金剛猩猩寶寶。圖／台北市立動物園提供

動物園 北市 波蘭

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