注意！新北鶯歌、三峽、樹林部分地區將停水11小時

為辦理「109年度板新廠高壓、特高壓電氣設備檢驗」，台灣自來水股份有限公司第十二區管理處表示，鶯歌、三峽、樹林將從12月14日早上4點起至下午15點止，共計達11小時停水，請民眾預先儲水備用。

新北市水利局表示，停水地區包含鶯歌區建國里、同慶里、西鶯里、南鶯里、北鶯里、中鶯里、東鶯里、建德里、二甲里、南靖里、尖山里、永昌里（建國路、鶯桃路1-129巷，永樂街等巷弄）、二橋里（二橋街、高職南街、中正三路單號側、二甲路等含巷弄）。三峽區鳶山里（復興路480巷、中山路502巷）、龍恩里（隆恩街），樹林區西園里（柑園街二段）、樂山里、中山里。

水利局表示，此次停水設有16處臨時供水站：

1、鶯歌區仁愛路55號（區公所旁）

2、鶯歌區文化路70號（鶯歌火車站後站旁）

3、鶯歌區文化路395號(南靖活動中心前)

4、鶯歌區光明街81號(建國國小側門邊)

5、鶯歌區育英街與尖山埔路口(活動中心旁)

6、鶯歌區建國路420號(消防隊對面)

7、鶯歌區尖山路164號(尖山公園)

8、鶯歌區中山路150號(林長壽圖書館前)

9、鶯歌區中正三路154號鶯歌高職前

10、鶯歌區中正一路與建國路口

11、鶯歌區建德巷口旁加油站邊

12、鶯歌區二甲路36-2號活動中心

13、鶯歌區國慶街與光明街路口

14、樹林區柑園街2段363巷口土地公廟籃球場前

15、三峽區隆恩街(客家文化園區)

16、三峽區復興路480巷口(隆恩消防隊旁)

停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或新北市政府水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水請洽免付費專線：1910