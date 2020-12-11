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勞動環境差！ 北市公車駕駛缺千名 65-68歲延退僅19人

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
市區公車駕駛勞動條件差，年輕人寧可去國道客運或遊覽車擔任駕駛。示意圖。本報資料照片
市區公車駕駛勞動條件差，年輕人寧可去國道客運或遊覽車擔任駕駛。示意圖。本報資料照片

交通部日前放寬職業大型車駕照從65歲延至68歲，但目前北市僅19位屆齡司機繼續駕車，且今年6月到11月133名司機離職，人力更加吃緊。議員李明賢今天在議會質詢時表示，公車司機勞動條件差，年輕人也不願意進入，斷層會越來越嚴重；公運處長常華珍受訪說，國道客運和遊覽車吸收市區公車司機，才會導致司機流失，日後會繼續辦就業徵才活動招募司機。

台北市公車司機目前總人數為4384人，而今年北市從6月到11月還有133名司機離職，雖然交通部開放職業大型車駕照年限從65歲延至68歲，但是在符合周休二日與勞基法工時規定的前提下，北市公車司機仍缺少1000多人。

針對缺額狀況，常華珍表示，目前只有19人延退續駕，業者一般都是原公司沿用，但7月開放至今屆齡退休的人不多，員工會在不同的年份或月份退休，還願意繼續工作的，公司都會繼續聘任，幾乎不會特別對外招募65歲到68歲的市區公車司機。

至於為何沒有年輕人願意踏入該行業？常華珍說，遊覽車與國道客運因為只需要專注往返起迄點，和市區公車需要頻繁和乘客戶動、密集地開關門上下車，要注意的事情比遊覽車和國道客運多，在相同的薪資條件下，司機也會選擇到遊覽車和國道客運工作。

常華珍指出，很多市區公車駕駛都是周休1日，即使握方向盤才算工時也符合勞基法，現在新進員工的薪資包括加班費，大約在4萬元，如果說朝九晚五還周休二日有7萬元薪資，那坐辦公室的員工就都去開車了，所以司機才難以招募。

不過李明賢表示，市區公車業者招聘條件輸給國道客運業者，公運處卻拿不出包括各種類客運薪資中位數、勞動條件等數據，公運處只說市區公車司機薪資有7-8萬。李明賢說，市區公車雖然有虧損，但政府也有貼補政策，公運處應該要思考如何改善司機待遇與勞動環境，不要把公車脫班都推給「司機原額不足」。

李明賢最後表示，市區公車司機離職人多，來不及補足，缺額只會越來越嚴重，公運處甚至提不出司機離職原因。李明賢坦言，就是因為司機超時工作，逼走年輕人，老人留下，未來斷層更嚴重，公運處應該要想辦法以政策改變薪資結構和工時過常的問題。

國道客運 薪資

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