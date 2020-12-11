新北修改申請辦法 公寓大廈也能成立銀髮俱樂部

高齡化社會讓新北老人劇增，新北目前已超過61萬名超過65歲的長輩，占全新北總人口15.18%，要讓長輩在地安養就需要銀髮俱樂部，但都會地區找尋閒置空間不容易，新北社會局修改銀髮俱樂部實施計畫，讓公寓大廈管委會也能申請補助，目前已有2管委會申請通過。

新北1032個里已有7成具有銀髮俱樂部，新北社會局長張錦麗表示，新北老年人口每年以大約3萬的速度增加，為了照顧高齡社會長輩的生活需求，提出「里里銀髮俱樂部」，目前有750里合計870處銀髮俱樂部，僅剩282里未設置。

銀髮俱樂部分4階段，1.0為長輩共餐、動健康，2.0電話問安、關懷訪視等外展服務，3.0則是擴大社會參與、預防及延緩失能照護、家庭照顧者支持，4.0再增加喘息、智慧照顧。補助金額從10萬到百萬都有，協助據點照顧長輩。

張錦麗指出，銀髮俱樂部申請單位為里辦公處、社區發展協會、人民團體，但都會地區設置空間難尋，今年10月修改銀髮俱樂部實施計畫，讓公寓大廈管理委員會也能提出審請，目前已有板橋、中和2處大廈管委會通過核定。

中和區世紀皇家公寓大廈管委會主委陳世鴻說，公寓大廈的長輩與一般長輩相同，白天子女外出上班，獨自待在家中也無所適從，午餐甚至隨便亂吃，社區內近600戶約2000名住戶有150名長輩，成立銀髮俱樂部後就能照顧社區長輩。