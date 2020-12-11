羅志祥住處頂樓違建泳池 建管處：自行拆除中
藝人羅志祥在台北市內湖區住處頂樓增設一座泳池被檢舉，台北市建管處認定違建要求自拆。建管處今天表示，違建人已自行配合拆除中，並要求於12月30日前全部拆除完畢報驗。
羅志祥在內湖區住處頂樓增設一座游泳池被民眾檢舉，建管處1日從相關資料發現泳池不符合使用執照竣工圖，認定是違建，要求自行拆除，並於3日派員前往現場，要進入大樓內丈量違建泳池尺寸，卻遭拒絕門外，事後發文通知違建人等，11日將再度前往會勘。
關於羅志祥住處頂樓違建泳池一案，建管處今天發布新聞稿表示，經函文其配合領勘，已於今天上午入內勘查後確認，增設游泳池面積約為14.82平方公尺（5.7m*2.6m），目前已由違建人自行配合拆除中，僅剩部分墩座尚未拆除。
建管處說，勘查人員現場已要求依切結內容於12月30日前，全部拆除完畢報驗。
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