台中大安五甲漁港風沙大居民苦 將種9000株防風林

東北季風吹襲大安五甲漁港周遭風沙大，居民苦不堪言。台中市議員施志昌昨邀集台中市政府農業局、大安區永安里長謝綢至大安區五甲漁港會勘防風林種植工程，施志昌說，為了居民生活品質與地方觀光發展，要求農業局於大安五甲漁港周邊培育防風林。農業局表示，9日已開始進行整地，預計1月將於堤防外1.8公頃土地上種植約9000株的濱海植栽，目前預估最少需花3年培育成林。

施志昌表示，立法院副院長蔡其昌與他一直為了地方發展努力，像是爭取自行車道的開闢、大安濱海樂園設施設備改善等，但每到冬天，東北季風吹襲揚起大片沙塵，讓沿海居民生活苦不堪言。

施志昌表示，尤其像大安五甲漁港，不僅漁港因淤積導致漁民出海困難，今年又因疫情周邊店家生意大受衝擊，加上風沙吹襲，連基本生活品質也受到影響，年輕人也因生活環境都不願留在家鄉。因此，施志昌希望能從最基本的生活改善做起，要求中市府農業局能於五甲漁港堤防外種植防風林。

永安里長謝綢表示，由於當地民眾生活飽受困擾，他不斷地向市府陳情能種植防風林。感謝施志昌議員的爭取與農業局預算的投入，才有機會改善當地居民的生活品質。