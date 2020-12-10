不可能搭纜車去看墳墓 議員：要建八里纜車得先遷墓

「民眾不可能搭纜車去看墳墓」，新北市八里第二公墓已禁葬許久，加上八里慈恩納骨塔已快額滿，地方建議要發展纜車得先解決遷葬的問題，如要配合八里公墓遷葬，八里第二納骨塔也要加速同步興建。

新北市議員鄭宇恩表示，從觀音山上往下看滿滿都是墳墓，市府如有要遷墓，更要拿出公權力介入，市府還想推動觀音山觀光，應先陸續減少公墓數量，整頓出適合觀光的路線，「民眾不可能搭纜車去看墳墓」。

市議員鄭戴麗香表示，市府目前在評估慈恩納骨塔旁的空地，但在建新納骨塔之前，應該要有相關機制及配套，例如要保留多少塔位給在地民眾，每每有新納骨塔的空位，就會有許多民眾蜂擁前來排隊搶塔位，在地人如搶不到就要找私人納骨塔，應保障在地人的納骨塔數量。

殯葬處長黃秀川表示，殯葬處目前正在慈恩納骨塔旁的空地，辦理興建第二納骨塔的相關評估作業，後續將配合地方需求進行納骨塔興建作業。

黃秀川表示，八里目前有3座公墓，分別為第一公墓、第二公墓及第四公墓，面積約9.9公頃，約6500門墳墓，其中第二公墓禁葬許久，第一、第四公墓則無限制。慈恩納骨塔共有1萬3376個塔位，目前已使用1萬3094個，尚有282個，使用率超過9成快額滿。

過往新納骨塔建好開放登記塔位，都會造成民眾漏夜大排長龍，甚至搭帳棚過夜，黃秀川表示，針對議員提出要保留塔位給在地民眾，會納入目前方案進行考量，至於遷葬問題，會配合觀旅局八里纜車方案，再擬定遷葬配套措施。

新北市觀光旅遊局決定採用BOO方式興建八里纜車，日前市府提出參考路線，若規劃從八里輕軌或渡船頭直上觀音山硬漢嶺，路線長約2公里，工程經費初估至少9億元。觀旅局表示，八里纜車未來將聯結捷運八里輕軌及淡江大橋，實現綠色大眾運輸，形成完善的觀光路線網絡，希能疏緩地方的交通與停車問題，並串連八里地區各觀光景點。