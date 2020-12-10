羅志祥住處頂樓違建泳池 11日勘查不配合開罰

藝人羅志祥在台北市內湖區住處頂樓增設1座泳池被檢舉，北市府認定違建要求自拆，日前派員勘查遭拒。 圖／北市建管處提供

藝人羅志祥在台北市內湖區住處頂樓增設1座泳池被檢舉，北市府認定違建要求自拆，日前派員勘查遭拒。建管處今天表示，11日將派員前往丈量違建泳池尺寸，若不配合可裁罰。

羅志祥在內湖區住處頂樓增設1座游泳池被民眾檢舉，台北市政府建築管理工程處12月1日從相關資料發現泳池不符合使用執照竣工圖，認定是違建，要求自行拆除。

建管處12月3日派員前往現場，要進入大樓內丈量違建泳池尺寸，卻遭拒絕門外；建管處事後發文通知違建人等，11日將再度前往會勘。

建管處主任秘書洪德豪今天表示，11日將派員前往違建所在地會勘，主要是勘查、丈量違建游泳池實際尺寸，才能讓查報違建紀錄更完備。依違建人提供照片，並比對平面圖後推估，違建泳池長約9公尺、寬3公尺、深1.5公尺。

他指出，11日派員前往會勘，若仍遭拒絕，會依「行政執行法」第30條規定，視情節輕重，處違建人新台幣5000元以上、30萬元以下怠金，可連續處罰，直到違建查報隊入內查看，後續也會通知違建人擇期再勘查。

洪德豪表示，勘查違建結果會在當天下午對外發新聞稿說明狀況，至於違建泳池目前是否已開始拆除，仍待11日會勘後才能確定。