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路被封16個月不通 原因讓新北議員傻眼

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北環狀線旁一條道路因捷運施工被圍住，但捷運去年8月就完工，迄今長達16個月仍未開放通行。圖／葉元之提供
新北環狀線旁一條道路因捷運施工被圍住，但捷運去年8月就完工，迄今長達16個月仍未開放通行。圖／葉元之提供

新北環狀線旁一條道路因捷運施工被圍住，但捷運去年8月就完工，迄今長達16個月仍未開放通行，新北市議員葉元之說，經會勘了解是對於道路要單向還是雙向通車意見不同，導致道路未開放，難道地方意見100年沒整合，道路就都不開放嗎。

葉元之指出，今年6月捷運局與交通局、當地里長會勘，里長希望雙向通車，由交通局評估需增設的交通號誌、標示牌面等設施，但交通局擔心雙向通車路幅不夠，且可能影響路口車流，所以遲未答應，導致現在仍未通車。

該道路位於板橋及中和交界，緊鄰64快速道路及環狀線，靠近三民路與員山路，捷運未施工前是開放往板橋方向的單向通行，葉元之說，經過會勘後，交通局承諾會以機車雙向通車、汽車單向通車的方式試辦3個月，10天內就可開放通車。

葉元之表示，有民眾向他陳情，若道路開放通行，從中和回板橋回家不用大繞路，可節省5到10分鐘時間，但道路被封閉，看得到卻用不到，若對於開放道路有疑慮應盡快尋求共識，避免影響民眾權益。

新北環狀線旁一條道路因捷運施工被圍住，但捷運去年8月就完工，迄今長達16個月仍未開放通行。圖／葉元之提供
新北環狀線旁一條道路因捷運施工被圍住，但捷運去年8月就完工，迄今長達16個月仍未開放通行。圖／葉元之提供

捷運 葉元之

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