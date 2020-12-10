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聯開宅社宅政策大轉彎 議員質疑北市帶頭炒房

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市4處捷運聯開宅部分被作為社宅出租，卻因坪數大租金高，而租不出去。聯合報系資料照
北市4處捷運聯開宅部分被作為社宅出租，卻因坪數大租金高，而租不出去。聯合報系資料照

北市長柯文哲上任後推動社會住宅，北市4處捷運聯開宅因應政策部分戶數挪給北市都發局作為社宅出租，如今卻因租金高等因素，導致出租不如預期，都發局陸續將房屋歸回給捷運局。北市議員指出，聯開社宅因時空背景不同而賣掉，現在「只租不賣」社宅是否也會有同樣情況，質疑市府政策大轉彎還帶頭炒房，並擱置2筆聯開宅租金補貼預算。

台北橋、小碧潭、龍山寺、港墘站捷運聯開宅共有616戶，其中570戶租金3萬元以下的一房及二房型作為社宅，其坪數從15至30坪不等，剩餘戶數租金逾3萬元作為聯開宅標租。

都發局表示，當初政策為「中繼住宅」，一期3年，最多租6年，目前已歸還284戶；另外，捷運局已賣掉台北橋站109戶、港墘站1戶，共110戶聯開宅。

議員王閔生說，柯文哲過去曾說租金3萬2000元不如付頭期款，替租房者打抱不平，也說社宅租金3、4萬元腦袋壞掉，承認坦承戰略錯誤；議員李建昌則表示，住宅預算要好好討論，否則要求柯文哲到議會專案報告社宅租金決策過程及基準。

都發局表示，2015年推動社宅時，因社宅數少，因此將聯開宅納入社宅，如今因租賃期限、社宅坪數大導致租金高，民眾租賃意願不高等原因，將陸續把房屋歸回給捷運局；針對社宅坪數、租金價格等都會滾動式檢討、修正。

議員徐巧芯表示，本來聯開宅租金以市價計算，但市府認為作為社宅總價偏高，所以才編租金補貼預算，讓其租金比周邊房價便宜8折，還是租不出去。

租期屆滿還給捷運局後，社宅變成一般聯開宅賣掉，不僅政策大轉彎，更痛批，聯開社宅因時空背景政策不同賣掉，新建社宅也可能有同樣情況，形同市府帶頭炒房。議會工務委員會最終擱置2筆聯開宅租金補貼預算。

社宅 北市

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