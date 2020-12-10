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石碇冬茶比賽頒獎 葉家五度獲特等獎

觀天下 / 記者張芳琪／石碇報導
石碇區冬季文山包種茶比賽，特等獎由林素慧獲得，這也是葉文鵬一家第五度拿下特等殊榮，相當不簡單。 圖／大新店有線電視提供
石碇區冬季文山包種茶比賽，特等獎由林素慧獲得，這也是葉文鵬一家第五度拿下特等殊榮，相當不簡單。 圖／大新店有線電視提供

石碇區農會今(10)日舉行109年新北好茶石碇區冬季文山包種茶比賽頒獎典禮，這次一共有463點參賽，淘汰率為25%，經過評審嚴格把關，特等獎由林素慧獲得，這也是葉文鵬一家第五度拿下特等殊榮，相當不簡單。

獲得今年全國製茶冠軍的葉承軒，對於自家再度獲獎謙虛的說，是因為氣候條件配合，所以才有機會獲得特等獎，但問及製茶哪個關鍵最重要，葉承軒則表示每個環節都很重要，只要有點疏漏，都可能導致茶葉品質受到影響。

以嚴謹的態度做茶，這是葉承軒承襲父親葉文鵬最重要的精神，也是因為這份認真，讓葉家成為比賽中的常勝軍，另外，頒獎典禮上，也陸續頒發其他獎項，石碇農會理事長陳金財表示，為了拓展茶葉市場，農會近年來針對茶葉包裝也不斷改進，積極行銷石碇包種茶。

石碇冬茶今年受到氣候影響，產量銳減，但品質依舊相當良好，所以在頭等和金質獎部分增加6個名額，石碇農會表示新鮮冬茶已經上市，歡迎愛喝茶的民眾把握機會訂購。

農會 茶葉 新北

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