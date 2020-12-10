金山美田社區廚房落成 自己煮共餐更溫馨
金山區美田社區發展協會雖成立共餐據點，但因沒有自己的廚房，每一次共餐都要叫外燴送來，而且還上二樓，相當不方便，經市議員及區公所協助下，美田社區的廚房落成啟用，社區民眾用搓湯圓、煮湯圓來慶祝，以後共餐自己煮，更溫馨、也更美味。
金山區公所主秘陳其泓指出，美田社區成立共餐據點以來，因為據點中沒有廚房可以使用，過去都是叫直接外燴在據點吃飯，近來在議員經費補助設施設備以及區公所施作防火門，廚房終於落成啟用，現在美田社區的共餐可以由志工們下廚自己煮，不用再叫外燴食物，在據點自己煮，大家一起吃美味更升級。
美田社區的廚房落成啟用儀式相當特別，沒有掛紅綵、也沒有揭幕儀式，而是掛上了一塊小匾，上面寫著美田社區ㄟ灶咖，現場志工也準備了湯圓粿團，邀請貴賓、議員們一起搓湯圓、吃湯圓，慶祝廚房啟用的喜事。
市議員們來參與儀式指出，市府成立銀髮據點的美意就是希望長輩們能夠多多走出戶外活動，不過美田社區過去一直都沒有自己的廚房，又是在二樓的空間，要搬運外燴食物也是相當不便，好在眾所期盼的廚房終於落成，現在共餐餐食由志工自己煮，社區成員大家一起吃，感覺更溫馨，食物也變得更美味。
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