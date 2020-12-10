兼顧觀光、看診 金山醫院盼設Youbike站

台大醫院金山分院雖開設醫療接駁巴士，不在路線附近民眾難以搭乘，因此院方希望Youbike設站，為此市議員張錦豪邀集交通局來評估設站，因合約到期進入重新招標階段，金醫設站需求，也將會待招標確認廠商後納入計劃申請。

市議員張錦豪表示，一直致力於讓金山區Youbike站點更多，目前確定設立有五個點位，日前聽到台大醫院金山分院院長提及，若是Youbike設站可以擴及至陽金公路，如此一來，遊客不但能夠觀光的更遠，社區民眾看診的交通也多了一項新的選擇，為此也邀集交通局來到玉爐路辦理會勘，希望能夠在靠近金山醫院與陽金公路的地點再增設一處Youbike站點。

台大醫院金山分院秘書室主任郭東陽指出， 台大醫院金山分院針對社區醫療有開設醫療接駁巴士，不過巴士路線固定，有些民眾住家離路線較遠，就醫看診就必須尋求其他交通工具，因此若是有機動性較高的共享單車，民眾看診就多一個交通工具，就醫更便利。

市府交通局也提及Youbike單車適逢合約到期要重新招標階段，因此金醫要設站，要待招標確認廠商後才能納入計劃中，為此市議員張錦豪也將會跟進提計畫的進度，在明年新北市共享單車合約簽訂後，就將金山醫院設站計劃提出，而金山醫院的站點兼顧看診與觀光需求，因此也至少會有20樁位的設置，預定地點就在玉爐路路側其中一側，期待透過金醫站點的設置，讓金山的單車觀光可以擴及至陽明山，也讓社區民眾就醫有更多元的交通選擇。