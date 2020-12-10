推汐止三級棒球 市議員催生國有地蓋棒球場

新北市議員張錦豪推動汐止棒球三級制，不過，一直以來，地方都欠缺好的練球場地，所以，針對白匏湖裡有一大片的國有地，因此，市議員張錦豪就希望這塊地能夠規劃為棒球場，讓汐止熱愛棒球的孩子，不用再到外地練球。

以汐止來講，就有五所國小的少棒、兩間國中及兩間高中也都有棒球隊，成績一直不錯，只是一直以來，他們練球不是得到基隆，不然就是到台北市借球場，很不方便，所以，一直以來地方都希望找塊地蓋棒球場，而在最近發現白匏湖裡還有大片國有地、公有地閒置，所以，市議員張錦豪就希望能夠好好規劃。

市議員張錦豪指出，一直在推動汐止棒球三級制，那也一直在找是不是還有適合的國有地來做棒球場的開發，那以白匏湖來看，目前上面是屬於未開發的狀況，目前出入口是需要經過橫科的道路，但是出入的道路可能比較狹窄，所以也請相關單位評估看適不適合做簡易棒球場。

汐止區長陳健民表示，這個地方一直以來都是國產署做一個管理，這邊的土地也是公私共有，所以，也希望長期閒置的土地做進一步更有效的規劃，做簡易棒球場，如果土地能夠這樣做更有充分的利用，我們都會樂觀其成。