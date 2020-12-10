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關心小柔道選手 新北市議員盼加強器材設備

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
新北市議員陳偉杰走訪淡水鄧公國小，希望加強大淡水地區各級學校的器材設備。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員陳偉杰走訪淡水鄧公國小，希望加強大淡水地區各級學校的器材設備。 圖／紅樹林有線電視提供

為從小培育柔道角力選手，新北市議員陳偉杰日前走訪淡水鄧公國小，了解小小柔道選手的學習練習環境，希望透過柔道角力聯盟，加強大淡水地區各級學校的器材設備，在未來培育出更優秀的體育選手。

為了從小培育柔道角力選手，深耕大淡水地區多年的謝貴美男老師，以柔道角力聯盟為各國小國高中的選手們爭取許多學習資源，不過在這些資源有限下，不希望學生的學習也被侷限。

市議員陳偉杰表示，大淡水柔道角力聯盟，支持許多學校的柔道角力選手們的比賽或是練習場地資源，而未來希望可以向政府單位來爭取，讓更多的資源挹注到這些體育小小選手身上。

鄧公國小校長謝芳儒表示，學校的體育班項目非常多元，在柔道角力方面，學生練習環境一年比一年進步，過去也獲得多次比賽獎牌，希望未來在學生練習設備上可以更加精進。而市議員也希望透過柔道角力聯盟，加強大淡水各級學校的器材設備，在未來培育出更優秀的體育選手。

柔道 淡水 體育

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