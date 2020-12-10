彩券盈餘15億七成用於人事成本 北市府挨批成「乳牛」

北市府將台灣彩券每年所累積盈餘做公益，台北市議會今審查北市公益彩券基金15億元，但不少議員認為社會局將彩券基金，多半都拿來補貼台北市社福計畫和團體，但用於人事的成本高達七成以上，比例過高，質疑沒有真正用到弱勢者身上。王浩說，市府成了「乳牛」，食指浩繁，幫忙養機構。社會局則承諾會檢討人事費，整併部分服務。

市議會民政委員會上午審查台北市公益彩券基金，北市社會局提出說帖表示，基金專款大多用於社會福利及慈善公益等項目，但議員發現，部分補助單位，人事成本太高，例如精障者會所服務共2000萬，其中1300是人事費 占了六成五。 其他還有事務費100萬、以及租金、大樓管理費也要100萬，還有保險‧活動費等。剩下有多少用於精障者身上？

北市彩券盈餘，透過自辦委託及補助用於社福計畫，王浩說，北市府委辦案，很多人事費占比高，且有部分方案對象相同，卻分別開案，增加費用。像視障服務方案413萬元，身障者自立生活支持服務計畫要花332萬元，兩者性質相同可以合併。人事費用高，他質疑市府花錢養一大堆機構。

議員應曉薇也說，像社會局委託辦理4家兒少團體，編列2883萬元，人事費竟占2540萬元，占比是八成八。另外，社會局委託辦理經濟弱勢市民重回勞動市場專案，預算327萬元，人事費就占260萬元，也占八成。

議員李慶元說，社會局委託辦理長者復能新創實驗方案，經費131萬元，將舊潭美國小舊校舍整修為東區社福園區，打造專屬長者主題展示館，協助照謢者學習照顧模式及空間活化，但浩然敬老院有類似的機構設施，為何還要另外再辦，會不會再造出蚊子館？

北市府社會局官員表示，部分機構的人事費用過高，允諾研議方案整併。但強調，人事費部分，也都是用在照顧弱勢者的身上。