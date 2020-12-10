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耶誕限定！新北開放貓奴帶喵星人到圖書館另類過耶誕

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立圖書館三重東區分館推出耶誕限定的「圖書館貓奴日」系列活動。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館三重東區分館推出耶誕限定的「圖書館貓奴日」系列活動。圖／新北市立圖書館提供

耶誕節即將到來，12月15日同時也是「貓奴日」(Cat Herders Day)，新北市立圖書館三重東區分館推出耶誕限定的「圖書館貓奴日」系列活動，包括「貓話」講座、「貓影」貓夫人攝影展、「貓冊」貓奴二三四書展、喵兒「舞妝起藝」、以及手作襪子貓等，同時提供寵物聖誕裝扮，讓喵星人也可以跟主人一起Cosplay。

新北市立圖書館館長王錦華表示，耶誕限定的「圖書館貓奴日」系列活動包含知名攝影師貓夫人的「貓影」攝影展，現場將展出22幅台灣在地貓咪各種姿態的超萌照片，讓大家到圖書館看書，也可以看到又萌又可愛的喵星人照片，展覽期間至12月底止。

12月12日周六則有「貓話」講座，新北市拼圖喵生命平權推廣協會的創辦人陳人祥「燒賣」，將帶自己的愛貓和大家聊貓經，同時分享收容貓咪的注意事項，讓有意願養貓的人，可以事先體驗與貓咪共處的感覺；12月19日（六） 「喵兒舞妝起藝」則邀請親子走入故事，變身成貓咪，盡情耍萌；還有「襪子貓」手作課，只要借5本書便可以免費參加。

另外，「貓奴二三四書展」則展出古今中外赫赫有名的貓奴作家作品，包括日本「貓文學」始祖夏目漱石、三島由紀夫、太宰治、村上春樹、諾貝爾得主美國小說家海明威等有名愛貓作家的經典作品、以及2020openbook「貓的痴情辭典」，都是貓迷們不可不讀的「貓冊」。「貓奴二三四書展」即日起展出至12月31日止，詳細活動資訊及報名方式請至新北市立圖書館網站(https://www.library.ntpc.gov.tw/)查詢。

圖書館 貓咪

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