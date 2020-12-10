快訊

上周才說不支持 蘇揆今同意屏東2建設案可行性評估

川普狂輸40場訴訟...法律戰恐走到盡頭 「這問題」成關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水區公所辦為期72天耶誕點燈活動 邀民眾浪漫玩整天

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
淡水老街廣場燈飾模擬示意圖-聖誕金美好。圖／淡水區公所提供
淡水老街廣場燈飾模擬示意圖-聖誕金美好。圖／淡水區公所提供

2020年即將尾聲，新北市淡水區公所從12月19日起至隔年2月28日，在淡水老街廣場及馬偕銅像三角公園推出為期72天的耶誕燈飾點燈活動，淡水區長巫宗仁表示，淡水區今年獲得交通部「台灣經典小鎮」授證，值得民眾來趟深度旅遊感受小鎮魅力。

淡水區公所今年規劃耶誕燈飾展示，19日起從下午5點點燈到晚上11點，今年的主題有「聖誕金美好」、夢幻漸變的櫻花隧道「櫻雪迷蹤」科技投影大道，還有樹下浪漫螢火蟲燈光投射的「月光鞦韆」、幸福的「耶誕薑薑、翻糖花園、甜蜜蜜的微笑」等。

巫宗仁表示，由於燈飾展示期間跨越到農曆年節、情人節、元宵節，淡水燈飾也會配合年節調整變裝為「福氣屋、財源廣進、一炮而紅、春節元寶大道科技投影」等，民眾到淡水遊玩，可一路從白天欣賞最新淡海輕軌藍海線「藍海橋」景點遠眺台灣海峽、深度走訪淡水各古蹟景點欣賞日式建築、西洋建築的異國風情及自然美景，並品嚐在地美食，一直到晚上都能愉快的吃喝玩樂在淡水，夜間更能欣賞淡水燈飾感受小鎮的美與熱情，並把最美好的回憶照片拍回家。

另外，12月19日當天下午2點30分至4點30分，區公所將與真理大學在大禮拜堂合作辦理聖誕音樂會，同日下午4點30分到6點會在淡水老街廣場上，在淡水各教會牧師、神父的祝禱下，辦理聖誕點燈活動，希望在冷冷的冬天裡能讓大家一起感受小鎮的溫暖，更多「聖誕節愛在淡水」相關訊息請至「淡水區公所、金色淡水」臉書查詢。

淡水老街廣場燈飾模擬示意圖-櫻雪迷蹤-科技投影。圖／淡水區公所提供
淡水老街廣場燈飾模擬示意圖-櫻雪迷蹤-科技投影。圖／淡水區公所提供

淡水

延伸閱讀

疫苗VS萊豬 哪類股耶誕商機翻紅？

不畏低溫大雨粉絲已在耶誕城排3天 就是要看「田馥甄」

走廊不再濕滑危險 淡水鄧公國小裝30多處雨遮

影／台中耶誕點燈 柳川12米水舞秀搶先曝光

相關新聞

淡水區公所辦為期72天耶誕點燈活動 邀民眾浪漫玩整天

2020年即將尾聲，新北市淡水區公所從12月19日起至隔年2月28日，在淡水老街廣場及馬偕銅像三角公園推出為期72天的耶...

耶誕限定！新北開放貓奴帶喵星人到圖書館另類過耶誕

耶誕節即將到來，12月15日同時也是「貓奴日」(Cat Herders Day)，新北市立圖書館三重東區分館推出耶誕限定...

新莊中港福德宮入廟安座 侯友宜贈匾「福德佑民」

新北市新莊中港福德宮今日舉辦福德正神入廟安座紀念福食會活動，新北市長侯友宜前往參拜祈安，並致贈「福德佑民」匾額，感謝新北...

大病痊癒發願助人 越配朱品臻赴艋舺公園發百份便當

越配朱品臻多年前因病走過鬼門關，發願康復後要盡力助人，她透過投資、開店理財獲利，在台越兩地行善，今年見疫情影響，許多公益...

讓府中成為西門町 侯友宜想改造公所、警局

新北市長侯友宜曾喊出要把板橋府中商圈變成台北的西門町，新北工務局打算把府中捷運站3號旁的2側府中路改為徒步區，連接府中廣...

UberEats提自律三原則 屢次違規外送員恐遭解約

近年外送服務需求上升，外送員交通事故也不斷增加，北市自去年10月至今年10月，發生2000起外送事故。為加強外送員正確駕...

不只陽宅租金漲 北市祖先牌位大漲8成議員批市府搶錢

北市明倫社宅3房租金最高4萬500元引發爭議，台北市議員李明賢指出，他接獲民眾陳情，殯葬處位於陽明山臻愛樓祖先牌位，收費...

板橋「雙軸三廣場」 部分路段改為徒步區

新北市府欲把新板特區、府中地區2個新舊板橋打造成「府中雙城」，並以「雙軸三廣場」為主軸，調整縣民大道、北門街的人行道，府...

八里纜車招商採BOO方案 議員：不能只靠民間力量

新北市觀光旅遊局今天舉辦「新北市八里纜車BOO公共建設政策規劃招商說明會」，因市府日前提出的路線建議方案經過八里公墓，民...

參與式預算首次開放高中職學生提案 北市府評估可行性

台北市實施參與式預算，民政局從去年開始與教育局共同推動向高中、職學校札根，今年頒訂「台北市參與式預算高中職推廣教育執行計...

塭仔圳重劃區明年底動工 新北市祭20萬募集老照片

新北市新泰塭仔圳重劃區總面積約390公頃，但開發延宕多年，終於在今年8月發布實施都市計畫，預計明年底動工。新北市地政局也...

影／南美館修復研究中心啟用 設備先進像大型手術室

台南美術館美術科學研究中心今天啟用，花費2500萬元建置，未來除了可以修復館藏藝術品，也可以接受外界委託修復。

熱門新聞

青山王遶境67警爆肝執遶境勤務22小時 萬華分局致歉：勤務不能撤

散布萬華遶境「活春宮」影片 警鎖定19歲男子將傳辦

人工增雨加雲系 台南山區終於有明顯降雨曾文水庫小補

明年武陵櫻花季2月間登場 登山隊伍車輛實施部分管制

石虎飛飛失蹤17天體重掉8% 在仿岩內捕獲小動物維生

林佳龍視察彰化交通建設 彰濱接台61線道路補助確定了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。