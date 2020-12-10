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淡水區公所辦為期72天耶誕點燈活動 邀民眾浪漫玩整天
2020年即將尾聲，新北市淡水區公所從12月19日起至隔年2月28日，在淡水老街廣場及馬偕銅像三角公園推出為期72天的耶誕燈飾點燈活動，淡水區長巫宗仁表示，淡水區今年獲得交通部「台灣經典小鎮」授證，值得民眾來趟深度旅遊感受小鎮魅力。
淡水區公所今年規劃耶誕燈飾展示，19日起從下午5點點燈到晚上11點，今年的主題有「聖誕金美好」、夢幻漸變的櫻花隧道「櫻雪迷蹤」科技投影大道，還有樹下浪漫螢火蟲燈光投射的「月光鞦韆」、幸福的「耶誕薑薑、翻糖花園、甜蜜蜜的微笑」等。
巫宗仁表示，由於燈飾展示期間跨越到農曆年節、情人節、元宵節，淡水燈飾也會配合年節調整變裝為「福氣屋、財源廣進、一炮而紅、春節元寶大道科技投影」等，民眾到淡水遊玩，可一路從白天欣賞最新淡海輕軌藍海線「藍海橋」景點遠眺台灣海峽、深度走訪淡水各古蹟景點欣賞日式建築、西洋建築的異國風情及自然美景，並品嚐在地美食，一直到晚上都能愉快的吃喝玩樂在淡水，夜間更能欣賞淡水燈飾感受小鎮的美與熱情，並把最美好的回憶照片拍回家。
另外，12月19日當天下午2點30分至4點30分，區公所將與真理大學在大禮拜堂合作辦理聖誕音樂會，同日下午4點30分到6點會在淡水老街廣場上，在淡水各教會牧師、神父的祝禱下，辦理聖誕點燈活動，希望在冷冷的冬天裡能讓大家一起感受小鎮的溫暖，更多「聖誕節愛在淡水」相關訊息請至「淡水區公所、金色淡水」臉書查詢。
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