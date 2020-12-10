祖先牌位漲價 北市：因材質更換成琉璃

台北市議員李明賢接獲民眾陳情，指稱陽明山靈骨塔臻愛樓的祖先牌位近期漲價。台北市殯葬管理處今天說，牌位漲價是因改琉璃材質，字數、字體未限制。

國民黨北市議員李明賢接獲民眾陳情，指稱陽明山臻愛樓祖先牌位近期漲價，從原新台幣2萬，漲到3萬6000元，且新式牌位尺寸縮小，導致子孫名字等無法寫入，民眾認為漲價且又沒品質。

對此，台北市政府殯葬管理處副處長王文秀今天接受媒體電訪時說，臻愛樓祖先牌位是因改成琉璃材質才漲價，是考量牌位要使用一輩子，所以選擇較好材質。

她說，目前臻愛樓祖先牌位總數為3969個，包含舊牌位2754個、新設牌位1215個，舊牌位已滿位，仍可接受民眾候補申請，且未限制字體、字數；舊牌位材質為外部塑鋼、中間木頭，新牌位為琉璃材質，底座有LED燈。

王文秀說，新式祖先牌位改為琉璃材質，不僅更美觀、漂亮，底座裝LED燈，除可照明祖先牌位，也象徵可照亮後代子孫。

殯葬處表示，現行神主牌位收費為3萬6000元、舊牌位為2萬元，使用年限皆為50年；新牌位為琉璃材質，底座設LED燈，因外觀、材質及成本均不同，才會提高牌位規費。

殯葬處指出，祖先牌位字數可打在長約9公分、寬約2公分方框，字數、字體沒有限制，但字數較多，字體就會較小，應可滿足民間習俗及個別化需求。