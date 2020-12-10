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讓府中成為西門町 侯友宜想改造公所、警局
新北市長侯友宜曾喊出要把板橋府中商圈變成台北的西門町，新北工務局打算把府中捷運站3號旁的2側府中路改為徒步區，連接府中廣場。新北市長侯友宜說，府中廣場旁的板橋區公所、新北市警局未來將重新改造，讓年輕人願意來到板橋府中。
板橋區公所1982年7月啟用至今已使用38年，新北市警局前身為台北縣政府，1977年10月落成啟用至今也長達43年，2棟建築物屋齡偏高，侯友宜指出，他想把警察局、板橋區公所重新改造，讓府中成為年輕人喜愛的地方。
板橋區公所、新北市警局2棟建築物中間為府中廣場，工務局也規劃2建築物前的府中路在假日成為徒步區，擴大府中廣場的範圍，讓未來舉辦活動、休閒散步更有完整的空間，不過公所與警局卻是老舊建築物。
侯友宜說，未來警察局將遷至三重的新北第二行政中心，板橋區公所再找到更合適的地點，他會把這地點重新改造，讓年輕人搭乘捷運來到府中站，能有府中商圈可以逛，也能到看板橋歷史的文化。
新北第二行政中心最慢2020年開工，完工後警察局就能搬遷，板橋區公所可能調整至目前的新北市府或其他地方，該區就能整體規劃，新北市府副秘書長朱惕之指出，該區為核心商業區，未來整體規劃會以服務市民、商業活動為主。
至於是否會比照新店行政園區，納入公托、公幼等設施，成為高樓層的辦公大樓，朱惕之表示，目前都還在規劃中，各種方式都會納入考量，未來會有綜合性的服務，翻轉城市榮景。
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