UberEats提自律三原則 屢次違規外送員恐遭解約

近年外送服務需求上升，外送員交通事故也不斷增加，北市自去年10月至今年10月，發生2000起外送事故。為加強外送員正確駕駛觀念，知名外送平台UberEats提出「平台道路安全自律三原則」，除設立道安講習流程，更在外送員APP端新增「超速警示提醒」，預防危險駕駛行為。UberEats台灣總經理李佳穎指出，針對屢次重大違規的危險駕駛，若警告不聽者，不排除解除契約，目前已在研擬肇事紀錄審查機制，預計明年上路。

李佳穎表示，以「台北市外送平台業者管理自治條例」為指引，提升道安、職安、食安層面的各項措施，新進外送員均須完成3小時線上課程並通過測驗後，才可接案，至今已有25000名外送員通過測驗，通過率逾8成，另外，也在全台14城市，舉辦30場道安講座及實地演練，共有1170外送員完成受訓。

另外，UberEats也提出平台道路安全自律三原則，包含推動道安講習、優化外送員端APP四大安全功能、鼓勵商家及消費者減少催促。李佳穎說，在APP部分，推出精準化外送流程節點、流暢訊息互動、超速警示提醒、110緊急援助功能。

其中，超速警示提醒會在外送員駕駛過快時，透過系統提醒外送員，持續漠視且屢次有重大違規的外送員，不排除將解除契約，避免危險駕駛行為，目前已研擬建置更快速有效的肇事紀錄審查機制，預計明年初上路。

北市交通局長陳學台表示，UberEats提出的三原則，透過技術達到管理目的，儘管系統才剛起步，未來還會遇到不同問題，但將會滾動式檢套、調整，透過制度設計，讓道安、食安、職安更透明公開。